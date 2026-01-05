Descubrieron la misteriosa razón por la cual los árboles en Finlandia tienen oro en su interior

Finlandia no solo es considerado como uno de los países más felices del mundo, sino que un trabajo científico recolectó suficiente información para confirmar que también allí crecen árboles que en su interior tienen partículas de oro. Suena a ficción, pero no lo es. Gracias a una serie de pruebas microscópicas en un cierto tipo de planta que allí se desarrolla, hallaron en sus agujas presencia de este metal precioso que no perjudica su salud.

Las auroras boreales, el paisaje ártico y los paseos en trineo hacen famosa a Laponia, la región de Finlandia donde ahora también, se sabe, posee árboles con oro en su interior. Un equipo de científicos finlandeses extrajeron agujas de 23 abetos de la familia Picea abies, que se encontraban sobre el yacimiento de Tiira. Al analizarlos con microscopios y muestras genéticas detectaron biopelículas del metal precioso en las células de cuatro ejemplares, que brillaban hasta sin la luz solar.

Los abetos de Laponia, en Finlandia, tienen la capacidad de alojar en sus agujas minúsculas partículas de oro que brillan hasta sin presencia de luz solar (Fuente: Pexels)

Asimismo, los expertos encontraron una comunidad de bacterias “huéspedes” en el árbol, conocidas como endófitas, capaces de absorber las trazas de oro disuelto en el suelo y convertirlas en partículas sólidas. Este proceso tiene el nombre de biomineralización y resultó una noticia asombrosa para quienes se implicaron en esta investigación.

Según los científicos, las nanopartículas de oro quedan atrapadas en una especie de gel que forman los propios microorganismos y de esta manera el árbol lo incorpora en sus agujas.

Una referencia destacada por los científicos finlandeses fue que, cuanta mayor concentración de oro posee un abeto, menor es la cantidad de bacterias vivas en él. Y de la misma manera, si hay un nivel menor de partículas de este metal en sus agujas, los microorganismos aún tienen predominancia.

Los abetos en Laponia tienen un mismo sistema natural similar al de los eucaliptos en Australia, al absorber los metales del suelo, lo limpian (Fuente: Pexels)

¿Puede servir para una explotación industrial?

En el artículo que se publicó en agosto del 2025, los científicos dejaron en claro que la existencia de oro dentro de las agujas de los abetos es minúscula y por ende no es posible su explotación comercial. Además, para extraer cada partícula es necesario un trabajo arduo sin que el resultado sea a gran escala.

Además, es importante destacar que la región de Laponia es uno de los territorios de conservación de una de las culturas indígenas europeas que todavía prevalecen allí, en una zona que consideran sagrada, por lo que el uso de los recursos naturales es medido.

Como conclusión, este trabajo sirvió para comprender cómo los árboles pueden trabajar en conjunto con bacterias sin que estas representen una amenaza para su vida. Incluso es una verificación material de que son capaces de transformar el estado líquido del oro en sólido de forma natural, ejerciendo una limpieza del suelo de manera sostenible.

Los árboles en Laponia conviven con bacterias que tienen la capacidad de transformar el oro líquido del suelo en sólido (Fuente: Pexels)

Por otra parte, este descubrimiento puede abrir la puerta al futuro en la búsqueda de nuevos yacimientos de oro, por lo que bastaría con analizar las agujas de los árboles en un sector donde se cree que puede existir la presencia de este metal y así corroborar cuánto posee la planta en su interior.

Al igual que ya se corroboró con eucaliptos en Australia, los abetos de Laponia, en Finlandia, ofician de centinelas del ecosistema, con el poder para absorber y quitar la contaminación de los metales del suelo y hacerlos parte de su propio desarrollo, sin que los afecte o perjudiquen el entorno. Al contrario, es una manera que encontraron para sobrevivir en un suelo donde predominan diferentes elementos que no siempre sirven como nutrientes.