La conjunción entre Saturno y la Luna ilumina el cielo en enero de 2026: cómo y cuándo verlo desde EE.UU.

La Administración Nacional del Espacio y la Aeronáutica (NASA, por sus siglas en inglés) compartió las fechas y consejos de observación de los fenómenos astronómicos que tendrán lugar durante enero de 2026, y en los próximos meses del año. Uno de los más próximos e interesantes es la conjunción entre Saturno y la Luna, un espectáculo que podrá verse desde Estados Unidos y otras partes del mundo.

Cuándo y cómo ver la conjunción de Saturno y la Luna en enero 2026

Este fenómeno astronómico se registrará en el cielo nocturno del próximo 23 de enero de 2026 y será visible desde ambos hemisferios de la Tierra, incluido el territorio norteamericano, de acuerdo con la NASA.

Durante la conjunción, la Luna y Saturno parecerán estar alineados y cerca uno del otro (oaq.epn.edu.ec)

Para poder observarlo, es necesario dirigir la mirada hacia el oeste, en donde se encontrará Saturno justo debajo de la Luna en una alineación perfecta.

Aunque la noche del 23 de enero la conjunción hará parecer que el planeta y el satélite están muy juntos, realmente continúan separados por cientos de millones de millas.

El uso de un telescopio puede mejorar la experiencia de observación y mostrar los anillos de Saturno, pero no es estrictamente necesario, ya que el fenómeno se verá a simple vista, de acuerdo con USA Today.

El fenómeno se verá después del atardecer del viernes 23 de enero y antes del amanecer del sábado 24 del mismo mes y será tan fácil de localizar como dirigir la mirada hacia la luna, que estará en su fase creciente.

Otros fenómenos astronómicos durante enero y todo 2026

La NASA reveló que, además de la conjunción de la Luna y Saturno, durante todo enero de 2026 tendrá lugar el Cúmulo del Pesebre o la Colmena, que podrá observarse al dirigir la mirada hacia el este después del atardecer.

Algunos fenómenos astronómicos pueden verse a simple vista, pero los telescopios mejoran la experiencia (Pexels/Jul L. G.)

Este cúmulo estelar abierto es un grupo de estrellas poco delimitado formado por al menos mil de estos cuerpos celestes, y formalmente se le conoce como Messier 44, o M44.

Aunque durante las noches más oscuras de enero podrá observarse a simple vista, el uso de binoculares o telescopios pequeños puede ayudar a mejorar la experiencia.

Por otra parte, UNAM Global declaró que 2026 es un año clave para la astronomía y que algunos de los eventos más destacados durante los próximos meses son:

17 de febrero: Eclipse Solar Anular, principalmente visible en regiones del hemisferio sur.

28 de febrero: Desfile Planetario, parcialmente visible en Norteamérica.

3 de marzo: Eclipse total de Luna o Luna de Sangre, visible totalmente en América del Norte.

20 de marzo: Equinoccio de primavera.

4 de abril: Mercurio en máxima elongación.

22 de abril: pico de lluvia de meteoros Líridas.

9 de junio: Conjunción Venus–Júpiter, podrá verse a simple vista tras el atardecer.

21 de junio: Solsticio de verano.

12 de agosto: Eclipse total de Sol que será visible en el Atlántico Norte y Europa.

13 de agosto: pico de la lluvia de meteoros Perseidas.

27 de agosto: Eclipse parcial de Luna.

22 de septiembre: Equinoccio de otoño.

25 de septiembre: Neptuno en oposición, visible en América del Norte únicamente con telescopio.

4 de octubre: Saturno en oposición.

17 de noviembre: pico de la lluvia de meteoros Leónidas.

14 de diciembre: pico de la lluvia de meteoros Gemínidas.

21 de diciembre: solsticio de invierno.

En 2026 se registrarán diversos fenómenos astronómicos importantes para la ciencia (Pexels/ Lucas Pezeta)

Aunque algunos de los fenómenos astronómicos no serán visibles en Estados Unidos, los científicos coinciden en que 2026 es un año de observación importante para la cultura científica.

Además, no solo se registrarán eventos observables desde el planeta, también se plantean exploraciones humanas del sistema solar con misiones por parte de la NASA, la Agencia Espacial de Europa y la JAXA (la agencia espacial nacional de Japón), que estarán enfocadas en la Luna, en Marte y en la defensa planetaria, entre otras investigaciones y prácticas.