Ni línea recta ni a simple vista: la verdad sobre el “desfile” de seis planetas de este sábado 28 de febrero

Este sábado 28 de febrero el cielo ofrecerá una escena poco habitual. Se trata del llamado “desfile planetario” que reunirá a seis planetas tras el atardecer en un mismo sector del firmamento. Pero, a diferencia de lo que muchos esperan, estos no estarán alineados en línea recta ni todos serán visibles a simple vista.

¿Qué es realmente un desfile planetario?

El llamado desfile planetario ocurre cuando varios planetas parecen alinearse en el cielo de manera simultánea. Sin embargo, no están dispuestos en línea recta.

El 28 de febrero seis planetas compartirán un mismo sector del cielo tras el atardecer NASA

Según la NASA, los planetas del sistema solar se desplazan alrededor del Sol dentro de un mismo plano, conocido como la eclíptica.

Cuando varios se ubican al mismo lado del astro, desde la Tierra dan la impresión de estar alineados en el cielo, aunque en realidad solo se encuentren próximos entre sí dentro de esa misma región.

¿Qué planetas se verán el sábado 28 de febrero?

Si las condiciones meteorológicas son favorables y el horizonte permanece despejado, seis planetas aparecerán en el cielo vespertino tras la puesta del Sol:

Mercurio

Venus

Júpiter

Saturno

Urano

Neptuno

Cuatro de ellos podrán verse a simple vista: Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno. En cambio, Urano y Neptuno requerirán binoculares o telescopio.

¿A qué hora y hacia dónde mirar?

La recomendación, según especialistas consultados por AP es salir aproximadamente una hora después del atardecer. Es necesario buscar un lugar sin edificios altos ni árboles que bloqueen la vista.

A su vez, se debe mirar hacia el oeste. Cerca del horizonte aparecerán Mercurio, Venus y Saturno. Más arriba se ubicará Júpiter, junto con Urano y Neptuno. Según la NASA, las alineaciones de cuatro o cinco planetas visibles a simple vista ocurren cada pocos años.

¿Cómo distinguir un planeta de una estrella?

La científica planetaria Sara Mazrouei, del Politécnico Humber de Canadá, explicó a AP una regla práctica para identificar a un integrante del conjunto: explicó que, si un punto brillante titila, “es una estrella”, y si no titila, “es un planeta”.

Según la NASA, al menos un planeta brillante se ve la mayoría de las noches.

Un desfile planetario ocurre cuando varios planetas parecen alinearse desde la perspectiva terrestre NASA

La científica planetaria Emily Elizondo, de la Universidad Estatal de Michigan, sostuvo al mismo medio que observar el cielo nos conecta con prácticas antiguas. Señaló que los astrónomos de otras épocas comprendían el universo “simplemente mirando las estrellas y los planetas”, “algo que podemos hacer hoy”.

¿Cómo suenan los planetas según la NASA y el telescopio Chandra?

La NASA publicó un artículo para invitar a los usuarios a escuchar cómo suenan los planetas que participarán del desfile planetario de este mes. Allí presentó tres nuevas sonificaciones con datos de Júpiter, Saturno y Urano obtenidos por el Observatorio de rayos X Chandra.

La mejor hora para observar el fenómeno será aproximadamente una hora después del atardecer

La agencia explicó que el Sol emite rayos X que los planetas pueden reflejar y que Chandra detecta. Luego, esos datos se convierten en sonido mediante un proceso llamado sonificación, que traduce la información científica en una experiencia audible sin alterar su contenido.

La NASA señaló que esta herramienta amplía las formas de explorar el sistema solar.

¿Qué otros eventos astronómicos marcarán 2026 según la NASA?

En el mismo calendario anual en el que incluyó el desfile planetario del 28 de febrero, la NASA enumeró otros fenómenos destacados que podrán observarse a lo largo de 2026. Entre las fechas señaladas figuran: