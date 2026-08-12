Eclipse solar total 2026: el Superavión de la NASA que se elevará este 12 de agosto para capturar el Sol antes que todos

El eclipse solar total llega este 12 de agosto en partes de Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña zona de Portugal. Para el evento, se va a utilizar el avión de gran altitud WB-57 para perseguir la sombra de la Luna y obtener datos que no sería posible recopilar desde la superficie terrestre.

Qué se sabe del avión que va a estudiar el eclipse solar total

Según la NASA, el avión va a volar unos 50.000 pies (15.240 metros) para observar las longitudes de ondas infrarrojas que son absorbidas en general por la atmósfera interior.

El video de la NASA sobre el eclipse solar del 12 de agosto

En la punta de la aeronave hay cuatro cámaras encargadas de tomar 20 imágenes por segundo. Estas fotografías van a registrar estructuras, flujos de salida y cambios rápidos en la corona durante el eclipse solar.

“Con las imágenes, los científicos prevén aprender sobre la formación de prominencias (material solar que queda suspendido sobre la superficie del Sol), comprender mejor la corona y cómo se calienta hasta casi un millón de grados”, dijo la agencia federal.

Al volar a lo largo de la trayectoria del eclipse, la vista desde el avión durará casi tres minutos Agencia AFP

En tierra, el tiempo máximo que se podrá ver la corona será de dos minutos y 18 segundos. Al volar a lo largo de la trayectoria del eclipse, la vista desde el avión durará casi tres minutos.

Antecedentes del avión de gran altitud WB-57 en proyectos de la NASA

La aeronave también se utilizó durante el eclipse solar total del 8 de abril de 2024. En dicha misión, transportó el instrumento denominado SAMI (SCIFLI Multispectral Airborne Imager, en inglés) que proporcionó imágenes e información sobre la corona solar y su compartamiento durante el fenómeno.

Mientras que el Sol era visible desde las fotos tomadas desde el espacio, la Luna lo ocultada en la Tierra Eric Gay - AP

“El Sol estaba visible, mientras que para quienes se encontraban en la Tierra, la Luna lo ocultaba. Las protuberancias que se aprecian en esta imagen son las que los observadores en tierra pudieron ver a simple vista”, citó la NASA.

Pese a ese contexto, el investigador principal del estudio, Amir Caspi, del Southwest Research Institute en Boulder, Colorado, afirma que cada eclipse solar total ofrece nuevas oportunidades para aprender más sobre la corona solar.

“El Sol está en constante cambio”, dijo Caspi. “Cada eclipse es diferente. Así que podemos ver cosas que no habíamos visto antes. Y aprendemos de cada uno”.

Qué se conoce del nuevo eclipse solar total

El fenómeno comienza al inicio del día en el norte de Rusia. En Alaska y el norte de Canadá, el eclipse comenzará y terminará por la mañana, mientras que las provincias del este de Canadá tendrán el eclipse por la tarde.

Quienes se encuentren en Estados Unidos y el sur de Canadá podrán observar solo una parte del evento, ya que la Luna apenas roza el Sol. En Alaska se registrará la mayor cobertura del país. Fairbanks llegará al 37% cerca de las 8.27 hs de la mañana, Anchorage al 28% y Juneau al 17%, según consignó la NASA.