Eclipse solar total: cuándo es el próximo y desde dónde se verá

Este miércoles 12 de agosto de 2026 ocurrió uno de los eventos astronómicos más deslumbrantes de la década: un eclipse solar total. Durante el fenómeno, la Luna cubrió por completo el disco solar, proyectó su sombra sobre la Tierra y transformó el día en noche por unos minutos.

Durante el fenómeno, la Luna cubrió por completo el disco solar, proyectó su sombra sobre la Tierra y transformó el día en noche por unos minutos TOBY SHEPHEARD - AFP

La franja de totalidad de este eclipse atravesó distintas regiones del hemisferio norte. El recorrido abarcó Groenlandia, Islandia, el extremo oeste de Portugal y el norte de España. En estas zonas, la oscuridad resultó completa durante algo más de dos minutos. De manera parcial, el espectáculo se observó desde una banda más amplia que incluyó gran parte de Europa, el norte de América del Norte y el noroeste de África.

Cuándo serán los próximos eclipses solares

Para quienes buscan planificar sus próximos viajes astronómicos, el calendario de eclipses solares continúa activo durante los años siguientes:

6 de febrero de 2027 (Anular): la Luna se ubicará más lejos de la Tierra y creará el característico anillo de fuego. La franja anular cruzará el sur de Sudamérica (principalmente Chile y Argentina) y la Antártida. Ofrecerá además una fase parcial en buena parte de América del Sur y África.

la Luna se ubicará más lejos de la Tierra y creará el característico anillo de fuego. La franja anular cruzará el sur de Sudamérica (principalmente Chile y Argentina) y la Antártida. Ofrecerá además una fase parcial en buena parte de América del Sur y África. 2 de agosto de 2027 (Total): destaca como uno de los eclipses más extensos del siglo. Atravesará nuevamente el sur de España, el norte de África (con paso sobre las pirámides de Egipto, donde la totalidad supera los 6 minutos) y la península arábiga.

destaca como uno de los eclipses más extensos del siglo. Atravesará nuevamente el sur de España, el norte de África (con paso sobre las pirámides de Egipto, donde la totalidad supera los 6 minutos) y la península arábiga. 26 de enero de 2028 (Anular): este eclipse recorrerá gran parte del continente americano. Pasará por Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil y cruza el Atlántico hasta llegar a España y Portugal.

este eclipse recorrerá gran parte del continente americano. Pasará por Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil y cruza el Atlántico hasta llegar a España y Portugal. 22 de julio de 2028 (Total): la sombra lunar cruzará el hemisferio sur con un espectáculo fascinante. La fase de totalidad atravesará de forma directa Australia y Nueva Zelanda, con una duración que superará los cinco minutos de oscuridad en zonas clave.

Fue fundamental usar gafas con filtro homologado (norma ISO 12312-2) durante las fases parciales con el fin de evitar lesiones oculares graves e irreversibles LA NACION

Para presenciar cualquiera de estos eventos astronómicos, los especialistas recuerdan la importancia de cuidar la vista de forma estricta. Resulta fundamental la utilización de gafas con filtro homologado (norma ISO 12312-2) durante las fases parciales con el fin de evitar lesiones oculares graves e irreversibles.