Eclipse solar total de agosto 2026: ¿se puede ver en la Argentina?

Un fenómeno único paralizará al mundo este miércoles 12 de agosto, cuando la Luna se interponga entre la Tierra y Sol para generar, así, un eclipse que obnubilará a los habitantes del planeta con una belleza sin igual.

Ante esto, surgen preguntas sobre el horario de inicio del eclipse y, también, los lugares desde donde será visible. Así las cosas, cabe acarar que la Argentina y el resto de Sudamérica quedarán fuera del recorrido de la sombra lunar y no podrán presenciar el fenómeno a simple vista, el planeta vivirá este miércoles 12 de agosto uno de los eventos astronómicos más importantes del año.

Cuándo es el eclipse solar total 2026 y cuál es el mejor lugar para observarlo

Para los aficionados locales, la alternativa para seguir este acontecimiento en directo será a través de las transmisiones virtuales y vía streaming que realizarán la NASA y diversos observatorios internacionales.

De acuerdo con los datos brindados por la agencia espacial estadounidense, la franja de oscuridad total abarcará un recorrido privilegiado sobre Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico Norte, el norte de Rusia, gran parte de España y el noroeste de Portugal, mientras que en sectores de Canadá, Estados Unidos, Europa y África se apreciará de forma parcial.

En la mayoría de las regiones continentales, la fase máxima durará menos de dos minutos, alcanzando hasta dos minutos y medio únicamente en zonas cercanas al eje central de la sombra.

Es importante tener en cuenta que si bien en la Argentina no será visible, según informó el Servicio de Hidrografía Nacional, el eclipse comienza a las 15.34 y finaliza a las 19.58. En tanto, la fase total empieza a las 16.57 y finaliza a las 18.33.

Para mirar el eclipse será indispensable utilizar anteojos especiales, visores solares o filtros seguros NASA

Horarios clave de la fase total (y su equivalencia en la Argentina)

Debido a la rotación terrestre y la trayectoria de la sombra lunar, el momento exacto en que el Sol quedará completamente oculto variará según la ubicación geográfica de los observadores:

Islandia (Reikiavik): La fase de totalidad inicia a las 17:48 h local ( 14:48 h en la Argentina ).

La fase de totalidad inicia a las 17:48 h local ( ). Norte de Rusia (Mar de Láptev): Alcanza su punto máximo cerca del mediodía local a las 24:00 h ( 14:00 h en la Argentina ).

Alcanza su punto máximo cerca del mediodía local a las 24:00 h ( ). Groenlandia: El alineamiento pleno se registra al caer la tarde, hacia las 16:15 h local ( 15:15 h en la Argentina ).

El alineamiento pleno se registra al caer la tarde, hacia las 16:15 h local ( ). España (Madrid y zona central): El momento de máxima oscuridad comenzará poco antes del atardecer, entre las 20:27 h y las 20:32 h local ( 15:27 h a 15:32 h en la Argentina ).

El momento de máxima oscuridad comenzará poco antes del atardecer, entre las 20:27 h y las 20:32 h local ( ). Noroeste de Portugal (Bragança/Oporto): Se producirá sobre el final de la tarde, a las 19:36 h local (15:36 h en la Argentina).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA