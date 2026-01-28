El estudiante de 18 años que descubrió objetos cósmicos ocultos de la Nasa gracias a la inteligencia artificial

La astronomía moderna recibió un impulso inesperado desde el computador de un estudiante de secundaria. Matteo Paz, un joven estadounidense de 18 años, logró identificar cerca de 1,9 millones de objetos cósmicos variables (1,5 millones de ellos desconocidos hasta ahora) al reanalizar archivos históricos de la Nasa con ayuda de la inteligencia artificial.

El hallazgo se produjo a partir de datos recolectados por el telescopio espacial Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE), una misión de la Nasa lanzada en 2009 que durante más de una década escaneó todo el cielo en el espectro infrarrojo. Ese esfuerzo generó un gigantesco archivo de casi 200 terabytes de información, equivalente a cerca de 200.000 millones de líneas de datos, cuya magnitud superó las capacidades de análisis detallado disponibles en su momento.

Paz decidió retomar ese material, considerado en gran parte subutilizado, y transformarlo en una fuente de nuevos descubrimientos. Su trabajo dio origen a VarWISE, el primer estudio completo de variabilidad infrarroja del cielo, que permitió clasificar los objetos detectados en 10 categorías diferentes y construir un censo sin precedentes de estrellas y galaxias variables.

VARnet: la herramienta que ve lo invisible

Para llevar a cabo esta tarea, Matteo desarrolló VARnet, un algoritmo de aprendizaje automático basado en el análisis de formas de onda. Esta herramienta fue diseñada para identificar cambios sutiles en el brillo de los objetos celestes a lo largo del tiempo, una característica clave para detectar fenómenos dinámicos que suelen pasar desapercibidos con los métodos tradicionales.

El sistema permitió clasificar millones de registros y detectar con eficiencia objetos variables ocultos en los datos infrarrojos de WISE. Entre los hallazgos se encuentran agujeros negros supermasivos en actividad, estrellas recién nacidas, supernovas y otros fenómenos astronómicos cuya luminosidad fluctúa de forma periódica o irregular.

Del total de 1,9 millones de objetos variables identificados, 1,5 millones representan descubrimientos completamente nuevos, lo que convierte el trabajo de Paz en uno de los mayores aportes recientes a la cartografía del universo infrarrojo. La magnitud del hallazgo llevó a que el estudio fuera publicado en The Astronomical Journal, una de las revistas científicas más reconocidas en el campo de la astronomía.

El proyecto fue desarrollado mientras Matteo se desempeñaba como investigador asociado con financiación de la Nasa, una experiencia poco común para alguien de su edad y nivel académico, y que evidencia el impacto que puede tener la combinación entre datos abiertos, nuevas tecnologías y talento joven.

Un mensaje para las nuevas generaciones

El trabajo de Matteo Paz le valió el primer lugar del Regeneron Science Talent Search 2025, uno de los concursos científicos juveniles más importantes de Estados Unidos, que otorga un premio de 250.000 dólares. Sin embargo, más allá del reconocimiento económico y académico, el joven ha destacado por su interés en compartir conocimiento y motivar a otros estudiantes.

“Poder contribuir de una manera importante es realmente especial para mí. Si pudiera darles un consejo a los jóvenes con ambición: simplemente comiencen. Nunca sabrán hasta dónde pueden llegar antes de empezar”, afirmó Paz tras recibir el galardón, en declaraciones recogidas por la organización Society for Science.

Matteo estudia en Pasadena High School, donde es fundador y presidente de un club de investigación en el que orienta a otros estudiantes en competencias científicas. También ha participado en el consejo estudiantil de su distrito y como representante ante la junta escolar.

Además de su trabajo en astronomía, lidera una iniciativa llamada Money Matters, enfocada en educación financiera para jóvenes, y dirige un pequeño negocio de promoción de conciertos, una faceta que refleja su interés por la música y la gestión cultural.

El caso de Matteo Paz demuestra cómo la inteligencia artificial y el acceso a grandes volúmenes de datos públicos están redefiniendo la investigación científica.