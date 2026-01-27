El enigma del Delta: la isla circular conocida como “El Ojo” que se mueve sola y genera curiosidad

En el corazón del Delta del Paraná, entre Campana y Zárate, existe una formación natural que despertó curiosidad y misterio entre los científicos: una isla casi perfectamente circular que parece moverse sin ayuda externa. Dicha formación, bautizada como El Ojo, se ubica en medio de un anillo de agua igualmente redondo y gira sobre su propio eje.

El fenómeno "El Ojo", en el delta, despierta curiosidad (Foto: captura de pantalla)

Se estima que esta formación natural fue detectada hace tres décadas y despertó el interés de especialistas por su silueta casi perfecta y por el movimiento constante que presenta sobre el agua. La principal hipótesis la define como una masa flotante de vegetación, cuyo desplazamiento responde a la acción combinada de las corrientes y el viento, aunque todavía no existe una explicación definitiva que justifique su simetría tan marcada.

La isla mide alrededor de 118 metros de diámetro, con un círculo de tierra rodeado por un canal de agua que tiene una forma igualmente uniforme. El Delta del Paraná es un sistema de agua en constante flujo, pero ninguna corriente conocida podría, por sí sola, provocar una rotación tan estable y continúa en una masa de tierra sin intervención humana y eso es lo que la vuelve tan interesante para los curiosos.

Las explicaciones sobre el origen de El Ojo aún permanecen abiertas. Algunas miradas apuntan a una formación natural poco frecuente dentro de los humedales, producto de procesos ambientales propios del Delta. Otras hipótesis ponen el foco en la posible existencia de corrientes de agua constantes, capaces de impulsar el desplazamiento de la isla y sostener su rotación. La precisión de su contorno, sin embargo, también dio lugar a interpretaciones más especulativas, que van desde anomalías geológicas hasta teorías de carácter extraordinario.

El enigma de El Ojo

Otros investigadores sostienen que se trata de un fenómeno relacionado con la vegetación acuática: un embalse de plantas que, al desprenderse de su lugar de origen, flota y mantiene su forma debido a un equilibrio entre crecimiento y desgaste por la erosión. Sin embargo, esta hipótesis no responde por completo a la estabilidad y simetría que presenta la isla desde hace décadas.

El Ojo una misteriosa isla en el delta

A pesar de los años transcurridos desde su primera detección en imágenes satelitales, en un entramado de canales y humedales poco intervenidos, hizo que durante años solo pudiera observarse el fenómeno desde el aire, lo que contribuyó a reforzar el enigma de esta isla. La combinación de forma perfecta, movimiento constante y origen incierto convierte a El Ojo en un fenómeno natural atípico que sigue atrayendo atención local e internacional.

El Ojo se consolidó como un punto de interés para investigadores, curiosos y aventureros que buscan acercarse a uno de los fenómenos más singulares del paisaje argentino. Mientras la ciencia intenta avanzar con nuevas observaciones, la isla continúa su movimiento, sin revelar aún el origen exacto de su forma ni de su comportamiento.