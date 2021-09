El infectólogo Eduardo López opinó sobre el riesgo epidemiológico del regreso del público a los partidos

El infectólogo Eduardo López y asesor del presidente Alberto Fernández fue consultado esta noche en La Trama del Poder, por LN+, sobre el uso político del fútbol, tras el triunfo de la Argentina en el Estadio Monumental y el regreso del público a la cancha. ¿Cuál es el riesgo epidemiológico en ese partido?

“En primer lugar, usted no puede abrir espectáculos masivos cuando tiene más de 10 mil a 20 mil casos por día. Se abren por aforo en la medida en que se van disminuyendo el número de casos. El número de casos en la Argentina hoy es realmente bajo en comparación con el número de hace dos meses atrás”, comenzó el médico, y continuó: “Todo espectáculo masivo siempre conlleva un riesgo. En el caso del partido, se hizo con un aforo de 21 mil en un estadio de 70 mil personas”.

López acompañó la decisión del regreso del público a los estadios, a pesar del potencial riesgo que existe cuando se acumulan personas en un espacio delimitado. “Yo lo hubiera hecho, pero me parece que la distribución de la gente se hizo por área y eso, a pesar de estar al aire libre, algún riesgo lleva al respecto”, reconoció el asesor del Presidente.

Por último, pidió terminar con la “grieta sanitaria” y envió un mensaje a los jóvenes. “Tenemos que seguir vacunándonos”, dijo. Según precisó López, el Gobierno no consigue el número esperado para el grupo de jóvenes de 12 a 17 años con comorbilidades. “Hay vacunas para este grupo y todavía no logramos que vayan a vacunarse en la cantidad que necesitamos. Recordemos que tenemos que llegar con dos dosis no más allá que de mediados de octubre”, subrayó el infectólogo.

LA NACION