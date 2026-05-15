La Antártida reveló un misterio estelar oculto en el hielo: confirmó una antigua explosión cósmica

El Sistema Solar está inmerso en una travesía que parece sacada de una obra de ciencia ficción, aunque muchos hechos ya fueron confirmados por la ciencia. Un equipo internacional, liderado por expertos del Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), logró identificar que el espacio que rodea a nuestro vecindario estelar no es un vacío absoluto, sino un entorno cargado de vestigios de explosiones estelares remotas. La clave de este descubrimiento, recientemente publicado en la revista Physical Review Letters, reside en el hielo de la Antártida, que funciona como un archivo natural capaz de conservar huellas invisibles de nuestra historia galáctica.

Desde hace decenas de miles de años, la Tierra acumula de manera continua hierro-60, un isótopo radiactivo inusual. Este elemento, según explican los investigadores en el estudio, no se produce de forma natural en nuestro entorno cercano, sino que es el subproducto de estrellas masivas que colapsaron violentamente bajo su propia gravedad. El equipo científico, dirigido por el doctor Dominik Koll y el profesor Anton Wallner, utilizó núcleos de hielo del proyecto europeo EPICA para analizar muestras que datan de entre 40.000 y 80.000 años de antigüedad. El análisis reveló que la Nube Interestelar Local (LIC, por sus siglas en inglés) es la fuente más probable de este material exótico.

El hierro-60 hallado en la Antártida revela cambios en el entorno interestelar local Goddard Space Flight Center

“Nuestra idea era que la Nube Interestelar Local contiene hierro-60 y puede almacenarlo durante largos periodos de tiempo”, señaló el doctor Koll, con lo que destacó cómo el desplazamiento del Sistema Solar a través de esta región de gas y polvo altamente diluido permite que nuestro planeta capture estas partículas interestelares. Lo sorprendente para la comunidad científica es la rapidez con la que cambia la señal de este isótopo, un fenómeno que ocurre en escalas de tiempo notablemente breves para el cosmos, “apenas” unas decenas de miles de años. Este hallazgo permite a los especialistas descartar teorías alternativas, como el desvanecimiento de explosiones que ocurrieron hace millones de años, lo que apunta directamente a la estructura de la nube que habitamos actualmente.

Para lograr este nivel de precisión, el proceso técnico fue titánico: se transportaron cerca de 300 kilogramos de hielo desde el Instituto Alfred Wegener hasta Dresde, Alemania. Tras un complejo tratamiento químico, el volumen se redujo a unos pocos cientos de miligramos de polvo. Posteriormente, el equipo empleó el Acelerador de Iones Pesados de la Universidad Nacional Australiana. Annabel Rolofs, de la Universidad de Bonn, describió la magnitud del desafío técnico al comparar el procedimiento con “buscar una aguja en 50.000 estadios de fútbol llenos hasta el techo de heno; la máquina encuentra la aguja en una hora”. La sensibilidad del método permitió detectar un puñado de átomos de hierro-60 entre diez billones de átomos analizados.

La trayectoria del Sistema Solar a través de la Nube Interestelar Local; el perfil de la nube se conserva como una huella interestelar en el hielo antártico Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf

Este rastro radiactivo no solo confirma nuestra posición dentro de una región dinámica del espacio, sino que también arroja luz sobre el origen de las nubes que nos rodean. La evidencia sugiere que el Sistema Solar está cerca del borde de la LIC y la abandonará en unos pocos miles de años. El perfil de deposición hallado indica que el flujo de este polvo estelar fue menor hace 80.000 años, lo que sugiere que la propia nube posee variaciones de densidad o que nuestro sistema transitó por zonas menos compactas del complejo interestelar local. El profesor Wallner concluyó: “Hemos desarrollado un método extremadamente sensible que ahora nos permite detectar en los archivos geológicos actuales la clara señal de explosiones cósmicas que ocurrieron hace mucho tiempo”.

El desafío ahora es mirar más allá, donde el equipo de investigación planea ampliar sus estudios con núcleos de hielo aún más antiguos, obtenidos mediante el proyecto Beyond EPICA, con el objetivo de comprender qué ocurría antes de que entráramos en esta nube cargada de misterios. La Antártida, lejos de ser un desierto de hielo inerte, se confirma así como un registro vivo de los cataclismos estelares que dieron forma al entorno interestelar que el Sistema Solar recorre hoy.