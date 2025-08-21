Una serie habría resuelto el misterio del Triángulo de las Bermudas

Durante décadas el enigma que rodea al Triángulo de las Bermudas llamó la atención de todo el mundo; ahora, parece que finalmente se encontró una respuesta. Esta zona marítima, ubicada entre Florida (Estados Unidos), Puerto Rico e islas Bermudas, fue escenario de numerosas desapariciones y la explicación sobre estos acontecimientos sería más simple de lo que se piensa, según la ciencia.

Su falta de protagonismo en los medios en los últimos años no hizo más que aumentar el aura de misterio que lo rodea, pero su historia tiene una larga data. Las teorías comenzaron en 1945, cuando el Vuelo 19 —un escuadrón de cinco bombarderos de la Marina estadounidense en misión de entrenamiento— desapareció en esa zona. A partir de allí, algunos atribuyeron los extraños sucesos a fenómenos sobrenaturales.

Muchas teorías conspirativas culpaban a los OVNIs por las desapariciones (Captura: @geographicenigma)

Con frecuencia, cuando ocurre algo que la ciencia no logra explicar, muchos tienden a relacionarlo de inmediato con “actividad alienígena”. Aunque no estaba claro por qué los extraterrestres habrían elegido el Triángulo de las Bermudas como supuesto punto de abducción, algunos pensadores sostuvieron que este sector del mar funcionaba como un portal.

Además, se denunció avistamientos de OVNIs en las cercanías a lo largo de los años e incluso algunos marineros aseguraron haber visto un barco fantasma en la zona. No es difícil entender por qué esas teorías ganaron tanta popularidad, ya que suelen prender fácil en el público.

Una explicación natural al Triángulo de las Bermudas

Una serie de Channel 5, titulada The Bermuda Triangle Enigma, afirmó que encontró la respuesta al misterio. En el documental, Simon Boxall, oceanógrafo de la Universidad de Southampton, dijo que las olas gigantes son la causa más probable de las desapariciones de barcos a lo largo de los años.

“Hay tormentas al sur y al norte que se unen. Y si se suman otras provenientes de Florida, puede formarse una combinación potencialmente letal de olas gigantes”, aseguró y explicó que estas olas, conocidas como "rogue waves", se caracterizan por ser violentas e impredecibles, y alcanzan hasta el doble del tamaño de las olas normales.

Esa zona no registra más problemas que otros mares del mundo (Foto: Channel 5)

La realidad no es tan emocionante como las teorías conspirativas, la ciencia sugirió que, en realidad, no hay tanto misterio. Aunque en el pasado una ligera anomalía magnética pudo desviar a los marineros antes de la existencia del GPS, lo cierto es que, a pesar de la gran cantidad de huracanes en la región, el Triángulo de las Bermudas no registra un número de accidentes superior al promedio mundial.

En su libro de 1975, The Bermuda Triangle Mystery Solved, Larry Kusche concluyó que muchos informes sobre la zona eran inexactos, exagerados o imposibles de comprobar. La única explicación coherente sobre la actividad paranormal en ese lugar es que a la gente le atraen los misterios.

El Triángulo de las Bermudas es quizás la zona marítima más famosa del planeta, pero ni siquiera aparece en un estudio de 2013 que identificó las áreas más peligrosas para la navegación. En comparación, el llamado “Triángulo de Alaska” registró más desapariciones, pero nadie lo asocia con tecnología alienígena ni con las ruinas perdidas de la Atlántida.

Todo indica, entonces, que la humanidad convirtió en mito algo sin fundamento. Por lo menos, las teorías divirtieron a millones de personas en el mundo durante muchos años, pero, para la ciencia, lo que sucede en el Triángulo de las Bermudas no es ningún misterio.