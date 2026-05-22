El pulmón del mundo se desplaza: descubren una migración masiva hacia el noreste

El cinturón verde de la Tierra no permanece estático, sino que un estudio científico internacional, publicado recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, reveló que la vegetación terrestre experimenta una migración acelerada hacia el noreste. Este fenómeno, descrito por los expertos como un cambio constante y sostenido, fue identificado mediante un nuevo método que permite rastrear lo que los investigadores denominaron el “latido de la biosfera”.

El equipo, liderado por la Universidad de Leipzig y el Centro Alemán para la Investigación Integrativa de la Biodiversidad, con una participación clave de la Universidad de Valencia, logró comprimir la vasta complejidad de la vegetación mundial en una única métrica: el centro de masa de la biosfera. Al calcular este punto de equilibrio, los científicos pudieron observar cómo el verdor del planeta se desplaza año tras año, lo que responde a las presiones del cambio climático y a la transformación del uso del suelo.

Ciclo estacional medio de un índice de vegetación observado desde el espacio y trayectoria del centroide derivada Proceedings of the National Academy of Sciences

“Básicamente, hemos comprimido la complejidad de la biosfera en un único latido en movimiento”, afirmó el profesor Gustau Camps-Valls, de la Universidad de Valencia, respecto a esta nueva brújula ecológica. Históricamente, la vegetación siguió una oscilación natural estacional, por lo que viajaba entre hemisferios según las estaciones. Sin embargo, el análisis de décadas de datos satelitales dejó al descubierto una deriva inesperada: la vegetación no solo avanza hacia el norte, sino que también experimenta un marcado desplazamiento hacia el este, un movimiento que tomó por sorpresa a la comunidad científica.

El profesor Miguel Mahecha, autor principal del estudio, fue claro al señalar que este doble desplazamiento resultó ser “una gran sorpresa”. Los hallazgos sugieren que el aumento de las concentraciones de CO₂ actúa como un fertilizante global, lo que, sumado a temporadas de crecimiento más extensas e inviernos atípicamente suaves en el hemisferio norte, permite que la flora persista por más tiempo y en nuevas latitudes. Este reverdecimiento global transforma el mapa de la vida vegetal, especialmente en regiones de China, India, Europa y Rusia.

Diferencia de tendencia sin contribuciones regionales Proceedings of the National Academy of Sciences

Qué significa este movimiento

La investigación también derribó expectativas previas, ya que los científicos teorizaban sobre un movimiento moderado hacia el sur durante el verano austral, pero los datos confirmaron que el centroide continúa su marcha hacia el norte incluso en esos meses. Esta asimetría refuerza la idea de que el hemisferio norte, con sus grandes masas continentales, es actualmente el motor principal de la dinámica de la biosfera.

Más allá de la botánica, este hallazgo conecta factores críticos como la salud de los ecosistemas, la frecuencia de incendios, la disponibilidad de agua y los patrones migratorios de la fauna. La herramienta desarrollada por el equipo alemán y español tiene, además, un potencial multidisciplinario. El marco teórico permite adaptar la brújula para seguir “olas” térmicas, variaciones en el hielo o incluso dinámicas oceánicas. Este enfoque, similar al utilizado para medir el centro de la población humana o la economía global, ofrece una lente innovadora para observar el cambio planetario en unidades espaciales concretas y medibles.

Los cambios climáticos son causantes de este desplazamiento del pulmón del mundo Natalia Roca

El estudio advierte que la aceleración observada desde 2010 es notable, mientras que las proyecciones basadas en modelos climáticos sugieren que este desplazamiento hacia el noreste no se detendrá a corto plazo, independientemente de los escenarios de emisiones. En los modelos futuros, el componente hacia el este de esta deriva tiende a intensificarse, lo que consolida una transformación del equilibrio natural del sistema terrestre. La ciencia ahora cuenta con un punto de referencia para monitorear cómo se reorganiza la superficie viva del planeta mientras el clima sigue calentándose, lo que convierte a este indicador en una pieza fundamental para la toma de decisiones ambientales a escala global.