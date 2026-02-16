Gran expectativa por la alineación planetaria que será visible en febrero

La alineación planetaria que se llevará a cabo en el mes de febrero es uno de los eventos astronómicos más esperados del año. Este fenómeno promete brindar uno de los paisajes nocturnos más únicos y será visible desde varios países del mundo, por lo que no te lo podés perder.

De acuerdo con información de Star Walk, portal especializado en astronomía, el fenómeno natural, también conocido como “desfile de planetas” o “desfile planetario”, se llevará a cabo durante la última semana del mes, alcanzando su pico de cercanía y visibilidad durante el 28 de febrero.

¿Qué planetas se podrán ver en la alineación planetaria de febrero de 2026?

Los seis astros que serán visibles durante esta alineación planetaria de febrero de 2026 serán:

Mercurio

Venus

Júpiter

Saturno

Urano

Neptuno

Sin embargo, únicamente los primeros cuatro de la lista serán visibles a simple vista. Para poder apreciar a Urano y Neptuno, será necesario el uso de un telescopio o de binoculares.

Cabe mencionar que durante esta noche, la Luna estará iluminada al 90% y podrá observarse muy cerca de Júpiter, sumando belleza al paisaje nocturno.

La alineación planetaria tendrá unos seis astros visibles (Foto: Grok)

Consejos prácticos para fotografiar la alineación planetaria de febrero de 2026

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), da los siguientes consejos para sacar fotos del suceso con cámara digital o con el celular: