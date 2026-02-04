Seis planetas se alinearán en el cielo: cuándo y cómo verlo desde Argentina

El cielo nocturno de Argentina se prepara para un espectáculo astronómico singular hacia finales de febrero de 2026, ya que seis planetas del sistema solar —Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno— aparecerán juntos en una misma región del firmamento, lo que conformará un fenómeno conocido como “desfile planetario” o alineación planetaria. Este evento será visible poco después de la puesta del sol y representa una oportunidad destacada tanto para aficionados como para observadores casuales.

La fecha clave para esta particular configuración será el viernes 28 de febrero de 2026. Aunque el término “alineación” sugiere una formación perfectamente recta en el espacio, se trata de una alineación aparente: los planetas se distribuirán con la forma de un arco suave a lo largo de la eclíptica —la trayectoria que el Sol sigue anualmente en el cielo— desde la perspectiva de la Tierra. Esta proximidad visual convierte al evento en un hito astronómico poco frecuente, especialmente por su horario vespertino, más accesible que otras alineaciones que ocurren durante la madrugada, según explicó el portal Star Walk.

El arco suave a lo largo de la eclíptica será la razón por la que Marte no participará del evento Star Walk

Para los observadores en Argentina, este desfile planetario ofrecerá una experiencia notable, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan y se cuente con un horizonte occidental despejado. Cuatro de ellos serán visibles a simple vista, mientras que los dos restantes requerirán ayuda óptica:

Venus : muy brillante y fácil de ver poco después del atardecer.

: muy brillante y fácil de ver poco después del atardecer. Júpiter : también muy brillante y visible durante gran parte de la noche.

: también muy brillante y visible durante gran parte de la noche. Saturno : moderadamente brillante, pero bajo en el cielo al ponerse el Sol.

: moderadamente brillante, pero bajo en el cielo al ponerse el Sol. Mercurio : estará muy bajo en el cielo occidental al ponerse el Sol y puede ser difícil de distinguir sin un horizonte despejado.

: estará muy bajo en el cielo occidental al ponerse el Sol y puede ser difícil de distinguir sin un horizonte despejado. Urano : muy tenue, apenas visible con binoculares .

: muy tenue, apenas visible . Neptuno: aún más débil y sólo visible con telescopio adecuado.

Para maximizar las posibilidades de disfrutar de este fenómeno, los expertos sugieren algunos consejos prácticos. Es fundamental comenzar la observación justo después del atardecer, cuando el cielo comienza a oscurecerse, idealmente aproximadamente una hora después de la puesta del sol. Esto es crucial, ya que planetas como Mercurio se ocultan rápidamente. Se recomienda buscar un lugar con un horizonte oeste libre de obstáculos, como edificios o montañas, y alejarse de la contaminación lumínica de las ciudades para una mejor visibilidad.

Para tener como referencia, la distribución de los planetas será de la siguiente manera Star Walk

Otro punto clave es diferenciar los planetas de las estrellas: los planetas se identifican por su brillo constante, a diferencia de las estrellas que titilan. Es importante no apuntar binoculares o telescopios hacia Mercurio o Venus mientras el Sol aún esté visible para evitar daños oculares.

Febrero de 2026 no solo destacará por esta alineación planetaria, sino que será un mes prolífico en eventos astronómicos. El 15 de febrero ocurrirá una conjunción entre Saturno y Neptuno, y el 17 de febrero, un eclipse solar anular, cuya fase parcial será apreciable en el sur de Sudamérica, incluida Ushuaia, donde el Sol se ocultará un 3%. Sin embargo, la alineación de seis planetas del 28 de febrero se perfila como el evento más llamativo y accesible para el público general.

Aunque la idea de una alineación planetaria a menudo suscita mitos sobre efectos gravitacionales o espirituales, la ciencia desmiente cualquier impacto físico en la Tierra. Las alineaciones no alteran la gravedad ni influyen en la vida humana, como afirma Star Walk. Son, en esencia, un fenómeno visual que nos conecta con la inmensidad y la mecánica de nuestro sistema solar.