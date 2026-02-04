Qué hay detrás de la decisión que tomó la NASA para abortar el lanzamiento de la misión Artemis II

El lunes 2 de febrero se realizó una prueba general húmeda en el Centro Espacial Kennedy de Florida, con el propósito de cargar combustible al cohete que llevaría a cuatro astronautas al espacio este mes. Una hora después de este accionar, percibieron una fuga de hidrógeno, lo que impidió continuar con el ensayo. Pero esta problemática se arrastra desde hace años, cuando inició el proyecto de la misión Artemis I. Ahora, con Artemis II se hallaron nuevos inconvenientes que podrían perjudicar la vida de los pasajeros al despegar.

Esta misión de la NASA, que pretende llevar a la órbita lunar a tres astronautas estadounidenses y a uno canadiense, se volvió la piedra angular de la agencia norteamericana para devolver al ser humano al satélite natural de la Tierra. Sin embargo, los prototipos volvieron a enseñar desperfectos técnicos que podrían poner en riesgo la vida de los pilotos.

La misión Artemis II presenta diferentes problemas en los ensayos que retrasó el despegue de la nave espacial desde hace meses (Fuente: Pexels)

Un problema de arrastre

El hidrógeno superenfriado se utiliza como combustible para abastecer al cohete enorme del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS). Este material es eficiente para propulsar a las aeronaves espaciales, pero sus moléculas son diminutas y ligeras, lo que puede provocar fugas incluso en soldaduras herméticas.

Según la organización de noticias estadounidense NPR, Charlie Blackwell-Thompson, director del lanzamiento, señaló que habían solucionado una fuga inicial, pero durante la presurización del tanque notaron que apareció otra pérdida de combustible. “Y cuando comenzamos la presurización, vimos que la fuga dentro de la cavidad surgió bastante rápido”, sostuvo.

La misión Artemis II prtende llevar al hobre a la órbita lunar después de más de 50 años (Fuente: Pexels)

Desde que la NASA se propuso volver a la órbita lunar con la misión Artemis, aparecieron diversos desperfectos en las estructuras de los cohetes e incluso en las cápsulas que transportarían a los astronautas. Así lo mencionó el medio anteriormente citado, cuando en 2022 Artemis I sirvió de ejemplo para los ingenieros sobre lo que no debía ocurrir con su sucesor.

La cápsula que Orión, que llevará a la tripulación a la Luna, presentó contratiempos mientras prepararon la nave para sus pasajeros. La válvula que presuriza el espacio dentro tuvo que ser refaccionada y la escotilla de cierre tardó más segundos de lo previsto en cumplir con su función.

“Como siempre, la seguridad sigue siendo nuestra máxima prioridad, para nuestros astronautas, nuestro personal, nuestros sistemas y el público”, escribió en X Jared Isaacman, administrador de la NASA.

La agencia necesitará ejercer un ensayo general bajo el agua antes de embarcar a los astronautas. Por este motivo se retrasó el lanzamiento de la misión Artemis II de febrero al 6 de marzo. Aunque cabe remarcar que podría posponerse si existieran más desperfectos.