Arrojó una cámara al lecho marino y grabó una especie de tiburón tan antigua como los dinosaurios

A lo largo de su historia el ser humano fue capaz de estudiar y observar tierra firme, mientras que al océano lo relegó a áreas muy pequeñas, por lo que se estima que el 80 por ciento del lecho marino todavía sigue sin explorarse. Ante la curiosidad, un aficionado lanzó cinco cámaras con luz infrarroja al fondo del mar de Indonesia y lo que grabó dejó a más de uno con la boca abierta.

Debajo de la gran masa de agua que cubre a la Tierra existen al resguardo especies de plantas y animales que en su mayoría fueron analizadas, pero que se especula que todavía faltarían conocer muchas más. Se trata de un universo en el que la tecnología disponible no fue capaz de sumergirse más allá de los 10.927 metros en el Abismo de Challenger, dentro de la Fosa de las Marianas, récord que se estableció en mayo de 2019 por Victor Vescovo, según CNN.

Así es el lecho marino a 240 metros según las grabaciones de Barny Dillarstone

Con motivo de aportar su grano de arena a la cuestión, el youtuber Barny Dillarstone arrojó cámaras entre los 150 y 240 metros de profundidad y capturó imágenes en movimiento de especies nunca antes vistas con vida, al igual que a un tipo de tiburón tan antiguo como el surgimiento de los dinosaurios.

Durante la expedición, el aficionado percibió cómo un pez jurel almaco se acercaba hacia el artefacto de grabación y se alejaba. De acuerdo a las investigaciones científicas, este animal tiende a alejarse de las amenazas, pero en esta ocasión aparecía y desaparecía de plano varias veces mientras jugaba con la cámara. “La luz infrarroja es invisible para el ojo humano y para la mayoría de la vida marina”, señaló Dillarstone y se preguntó: “¿Podría la tecnología infrarroja hacer que aquellos que normalmente mantienen las distancias se vuelvan más audaces?”.

Pez jurel almaco captado por la cámara con luz infraroja (Fuente: Barny Dillarstone)

Más adelante, Dillarstone grabó cómo un cardumen de peces Himo, del tamaño de la palma de una mano humana y tan fuertes para afrontar corrientes marinas poderosas, movían sus aletas dorsales de manera rítmica en compañía de otros animales. Un gesto que no se identificó hasta el momento en la biología y en el comportamiento de estos diminutos habitantes.

Cardumen de peces Himo presentan un comportamiento extraño con sus aletas ante otros animales (Fuente: Barny Dillarstone)

Un “fósil viviente”

En las aguas de Indonesia se halla el tiburón de seis branquias de hocico chato, Hexanchus griseus. Su linaje genético se mantuvo inalterado desde hace 200 millones de años, por lo que a este tipo de pez se lo considera prehistórico, ya que sus antepasados habitaron con los dinosaurios.

Este tiburón es conocido por poseer un hocico chato, redondeado y robusto, con seis hendiduras branquiales (a diferencia de las cinco habituales en la mayoría de tiburones). En la imagen que captó el aficionado se vio a lo lejos y casi de forma imperceptible cómo cruzó la escena, de manera curiosa para reconocer la cámara.

Tiburón cazón indonesio (Fuente: Barny Dillarstone)

En esa sintonía, Dillarstone creyó haber visto a una especie jamás vista de pez, pero más tarde corroboró con diferentes especialistas y aseguró que se trataba del tiburón cazón indonesio. Este tipo de animal marino fue pocas veces registrado con vida, por lo que se desconoce cómo se desempeña y qué habilidades desarrolló cientos de metros abajo, donde la luz solar no llega y prima la oscuridad plena.