Luna de Sangre 2026: ¿de qué se trata y dónde se podrá ver este fenómeno?

El calendario astronómico del 2026 ya se prepara para el primer eclipse lunar total del año. El mismo se llevará adelante el martes 3 de marzo, el cual se conoce mundialmente como “Luna de Sangre”.

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna. En esa alineación, el planeta proyecta su sombra sobre el satélite natural. Este fenómeno solo puede darse durante la fase de Luna llena.

En el caso de un eclipse total, la Tierra cubre completamente el disco lunar con su sombra más oscura, llamada umbra. Sin embargo, la Luna no desaparece del todo. Según explica la NASA, parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar a la superficie lunar.

El fenómeno más esperado del año se llevará adelante el 3 de marzo (Foto: FreeP¡ck)

En ese trayecto, los colores de onda corta como el azul y el violeta se dispersan con mayor facilidad, mientras que los tonos rojizos y anaranjados logran atravesar la atmósfera. Ese filtrado natural es el que provoca que la Luna adquiera un color cobrizo o rojo intenso durante la fase total.

¿Cuándo comenzará el eclipse y cuáles serán los lugares más favorecidos para verlo?

De acuerdo con el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el eclipse lunar total ocurrirá el martes 3 de marzo. El cronograma del fenómeno es el siguiente (en Tiempo Universal, UT):

Inicio del eclipse: 09.49 UT

Comienzo de la fase total (“Luna de Sangre”): 11.04 UT

Fin de la fase total: 12.03 UT

Finalización del eclipse: 13.17 UT

El eclipse será visible en gran parte del mundo, incluido todo el continente americano, el océano Pacífico, el este de Asia y Australia. Sin embargo, en la Argentina las condiciones no serán ideales.

El fenómeno ocurrirá durante el día y solo podrá observarse de manera parcial. Desde el Planetario Galileo Galilei indicaron que el inicio del eclipse podría verse marginalmente en la mitad oeste del país, antes del amanecer y a baja altura sobre el horizonte oeste.

Todos los detalles de la luna roja de marzo

Esto implica que regiones como Buenos Aires y la Mesopotamia no tendrán buenas condiciones para apreciarlo a simple vista. Para quienes quieran seguir el evento, distintos organismos astronómicos suelen realizar transmisiones en vivo. La NASA, por ejemplo, acostumbra emitir este tipo de fenómenos a través de su canal oficial en YouTube.

¿Qué otros eclipses sucederán en el 2026?

Eclipse Solar Total - 12 de agosto de 2026

Tipo : Solar total

: Solar total ¿Qué ocurrirá? La Luna se interpone completamente entre el Sol y la Tierra, lo que oscurecerá el cielo durante algunos minutos dentro de la franja de totalidad.

La Luna se interpone completamente entre el Sol y la Tierra, lo que oscurecerá el cielo durante algunos minutos dentro de la franja de totalidad. Visibilidad: Podrá verse como total en zonas del Ártico, Groenlandia, partes de Islandia y algunas regiones del Atlántico Norte. En otros países solo se podrá ver de forma parcial.

Eclipse Lunar Parcial - 28 de agosto de 2026

Tipo: Lunar parcial

Lunar parcial ¿Qué ocurrirá? La Tierra cubre solo parte de la Luna con su sombra (no se produce la coloración rojiza completa).

La Tierra cubre solo parte de la Luna con su sombra (no se produce la coloración rojiza completa). Visibilidad: Será observable en regiones de América del Norte, parte de América del Sur, Europa y África. La fase parcial significa que solo un sector de la Luna se oscurece cuando entra en la sombra terrestre.