Un científico encontró huevos de titanosaurio en Francia: la extraña conexión con Argentina
Alain Cabot halló dos nidos muy distantes de la Patagonia, territorio donde se desarrollaron estos dinosaurios, con una antigüedad de 70 millones de años
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Un importante hallazgo paleontológico se dio a conocer cerca de Montpellier, Francia, cuando Alain Cabot encontró dos nidos de dinosaurios con fósiles de huevos que permanecieron ocultos bajo tierra. Al analizar estos restos, confirmó que tienen parentesco directo con la estirpe de Titanosaurus que vagaron por la Patagonia argentina hace 70 millones de años.
En diálogo con la agencia EFE, el experto mencionó: “En octubre empezamos a buscar en una zona arcillosa y descubrimos los primeros huevos, por decenas, pero enterrados debe de haber centenas”.
El protagonista de esta expedición es un geólogo de formación y propietario de un parque privado dedicado a los dinosaurios en Mèze. Según Cabot, tuvo que escarbar unos pocos centímetros para toparse con estos fósiles bien conservados, lo que llamó la atención de la prensa francesa, en particular porque se emparenta con la Argentina, habiendo un océano de distancia.
El sur de ese país es rico en yacimientos paleontológicos. Hace 30 años detectó los primeros huevos de dinosaurios y por ese motivo creó un área y entidad para difundir y promover el cuidado de este patrimonio histórico, el Musée-Parc des Dinosaures de Mèze. El predio tiene 50 hectáreas abiertas al público y, además de gigantes reproducciones de esqueletos de dinosaurios, hay escondidos tesoros paleontológicos.
¿Cómo son los huevos hallados? Tienen la forma de una pelota de fútbol y pesan cinco kilos. Su textura es similar a la cáscara de una palta. “Todo se va a quedar aquí, y cualquiera podrá venir a verlos”, sentenció el experto.
Gracias a los estudios realizados con microscopio, Cabot señaló que estos huevos son comparables con los encontrados en Argentina, específicamente los procedentes del yacimiento de Auca Mahuevo, en la Patagonia argentina. Cabe remarcar que durante el Cretácico la configuración de los continentes aún permitía ciertos intercambios biológicos.
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