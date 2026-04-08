Con helicópteros y boyas perfiladoras: así fue el paso del imponente rompehielos ARA Almirante Irízar en las bases antárticas

Luego de más de cuatro meses de operaciones en el continente blanco, el rompehielos ARA Almirante Irízar regresó al Apostadero Naval Buenos Aires tras completar su participación en la Campaña Antártica de Verano (CAV) 2025-2026. La misión incluyó apoyo científico, logístico y operativo a las bases argentinas en la Antártida, además de tareas vinculadas al ejercicio de la soberanía nacional.

La llegada del rompehielos marcó el cierre de una nueva etapa de trabajo en el continente antártico y estuvo acompañada por el tradicional reencuentro entre los tripulantes y sus familias.

Recepción oficial en el Apostadero Naval Buenos Aires

A su arribo a la ciudad de Buenos Aires, el buque fue recibido por una comitiva encabezada por el Comandante Conjunto Antártico, Maximiliano Mangiaterra.

La jornada estuvo marcada por un clima de emoción, ya que familiares y allegados aguardaban en el muelle para reencontrarse con los marinos tras meses de navegación y trabajo en condiciones extremas.

El regreso del rompehielos simboliza la culminación de la campaña número 122 de la Argentina en el continente antártico, en coincidencia con los 122 años de presencia permanente e ininterrumpida del país en esa región.

Había una gran expectativa por el regreso de la tripulación (Foto: argentina.gob.ar)

Más de cuatro meses de operaciones en la Antártida

Durante la campaña, el ARA Almirante Irízar llevó adelante múltiples tareas logísticas y científicas en distintas áreas de la Antártida.

Las operaciones se desarrollaron a lo largo de tres etapas que incluyeron transporte de carga, apoyo a investigaciones científicas y logística interbases. Para estas misiones el buque contó con helicópteros Sea King de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros.

Además, participaron en la campaña los avisos ARA Puerto Argentino y ARA Bahía Agradable, mientras que el abastecimiento estuvo a cargo del buque logístico ARA Patagonia.

Abastecimiento y relevo en las bases antárticas argentinas

Como sucede en cada campaña antártica, el rompehielos cumplió un rol clave en el sostenimiento de la infraestructura científica y militar del país en el continente blanco.

Durante la misión se aprovisionaron con víveres, combustible y materiales de construcción las siete bases antárticas permanentes de la Argentina:

Base Antártica Orcadas

Base Antártica San Martín

Base Antártica Esperanza

Base Antártica Carlini

Base Antártica Petrel

Base Antártica Marambio

Base Antártica Belgrano II

Además, se realizó el relevo de las dotaciones que permanecen durante todo el año en estas instalaciones y se colaboró en la apertura de bases temporarias que operan únicamente durante el verano austral.

El barco ayudó en tareas logísticas en las bases antárticas (Foto: argentina.gob.ar)

Avances científicos y proyectos estratégicos

La campaña también permitió avanzar en distintos proyectos científicos y de infraestructura estratégica. En la Base Antártica Conjunta Petrel continuó la segunda fase de su plan de desarrollo.

Por su parte, en la Base Antártica Belgrano II se dio continuidad al proyecto científico-espacial impulsado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), que contempla la construcción de una estación terrena para observación y comunicaciones.

También se realizaron tareas de reabastecimiento y puesta en valor del refugio naval Bahía Dorian.

En paralelo, junto al Servicio de Hidrografía Naval se avanzó con el plan de mantenimiento del balizamiento antártico, fundamental para la seguridad de la navegación en la zona.

Investigación científica en el océano antártico

En el ámbito científico, investigadores de la Fundación Cethus desarrollaron a bordo el proyecto IWC SORP, enfocado en analizar la distribución, diversidad y uso del hábitat de los cetáceos en aguas antárticas.

Además, en el marco del programa internacional ARGO Program y del Sistema Integrado de Observación de los Océanos, se lanzaron boyas perfiladoras capaces de monitorear en tiempo real variables del océano como la temperatura y la salinidad hasta los 2000 metros de profundidad.

Argentina ejerce soberanía sobre el territorio antártico hace 122 años

Cooperación internacional en la Antártida

Como ocurre en cada Campaña Antártica de Verano, el rompehielos argentino también brindó apoyo logístico a programas antárticos de otros países que operan en la región.

Con su regreso a Buenos Aires, el ARA Almirante Irízar finalizó una nueva misión clave para la presencia científica y estratégica de la Argentina en la Antártida, reafirmando el compromiso del país con la investigación y la cooperación internacional en uno de los territorios más extremos del planeta.