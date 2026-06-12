La Luna se tragará a Venus el 17 de junio: el extraño fenómeno que pocos podrán ver en América
Será visible desde sectores específicos de EE.UU., Canadá, Brasil y Venezuela; para el resto del continente, la Luna y Venus aparecerán muy cerca una de la otra
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El cielo de junio de 2026 ofrece espectáculos astronómicos excepcionales. Entre ellos, el próximo 17 de junio la Luna se pondrá por delante de Venus, y generará un efecto visual que se podrá apreciar en solo cuatro países de América, incluido Estados Unidos.
La ocultación de Venus por la Luna
El próximo 17 de junio la Luna pasará directamente por delante de Venus desde la perspectiva terrestre. Según una guía publicada por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), en este evento el planeta desaparecerá por completo detrás del disco lunar para reaparecer minutos más tarde.
El fenómeno se podrá apreciar desde sectores específicos de EE.UU., Canadá, Brasil y Venezuela. Los especialistas de la NASA emitieron advertencias de seguridad debido a que, para una gran parte de los observadores en América, este acercamiento ocurrirá durante las horas del día.
Para quienes se encuentren fuera de la franja exacta de ocultación, el fenómeno se manifestará como un acercamiento muy estrecho entre la Luna y Venus.
Consejos de seguridad para observar la ocultación de Venus
La NASA advirtió que quienes intenten observar la ocultación no deben apuntar binoculares, telescopios o cámaras cerca del Sol si no cuentan con equipo adecuado de seguridad solar. Mirar el Sol o una zona cercana a través de instrumentos ópticos sin protección puede causar lesiones oculares graves.
La advertencia es especialmente importante porque, durante el día, buscar Venus cerca de la Luna con instrumentos ópticos puede llevar a apuntar accidentalmente hacia el Sol. Por eso, la recomendación es ubicar el fenómeno con precaución y usar únicamente equipos con protección solar adecuada.
El desfile planetario en el horizonte occidental que sucede del 11 al 15 de junio
Del 11 al 15 de junio, Mercurio se sumará a Venus y Júpiter en el sector oeste del cielo, formando una agrupación de tres planetas visibles juntos después del atardecer.
Este agrupamiento se produce debido a que los componentes del sistema solar orbitan siguiendo una trayectoria común denominada eclíptica. Venus se mantendrá como el punto más brillante y reconocible del conjunto, con Júpiter ubicado a corta distancia.
Por el contrario, Mercurio se situará en una posición sumamente baja con respecto al horizonte occidental. Esto exigirá contar con un área de visión completamente despejada de obstáculos como edificios o montañas al momento del atardecer.
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