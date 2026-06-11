Ocurrió en EE.UU., México y Canadá: el “eclipse eterno” de casi cinco minutos será destronado en 2027

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) confirmó el 2 de agosto de 2027 como la fecha de uno de los próximos grandes eclipses solares totales. El fenómeno superará en duración al del 8 de abril de 2024, que atravesó México, Estados Unidos y Canadá, aunque su franja de totalidad se concentrará en sectores del Atlántico, Europa, África y Medio Oriente.

Cómo fue el eclipse de 2024 que marcó un hito en EE.UU.

El eclipse solar total del 8 de abril de 2024 marcó un precedente histórico para la observación científica en el hemisferio norte. El evento astronómico cubrió de forma consecutiva diversas regiones de los países norteamericanos.

A su vez, atrajo la atención de millones de espectadores a lo largo de su trayectoria. Durante la fase de alineación exacta, la Luna bloqueó por completo la luz del Sol y proyectó su sombra sobre la superficie terrestre de manera continua.

Así se ve un eclipse solar total, según la NASA NASA

Este acontecimiento consiguió un récord temporal significativo al registrar una duración máxima de cuatro minutos y 28 segundos de oscuridad total en sus puntos de mayor visibilidad.

La movilización de aficionados y expertos hacia la franja de totalidad impulsó el estudio de la atmósfera solar externa en condiciones óptimas. No obstante, la marca de tiempo establecida por el evento norteamericano tiene los días contados ante la llegada de un nuevo ciclo orbital que promete dejar atrás estos registros.

El eclipse solar de 2027 que superará en duración al de Norteamérica

La comunidad astronómica internacional enfoca sus proyecciones hacia el 2 de agosto de 2027, fecha del eclipse solar total que superará ampliamente la duración máxima del fenómeno observado en Norteamérica en 2024. De acuerdo con la tabla de trayectoria de NASA/Goddard, la totalidad alcanzará hasta seis minutos y 23 segundos en la línea central del recorrido.

El recorrido de la sombra lunar comenzará sobre el océano Atlántico y avanzará hacia Europa, el norte de África y Medio Oriente. De acuerdo con el Observatorio Solar Nacional (NSO, por sus siglas en inglés), la ruta principal del fenómeno atravesará España, Gibraltar, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

El mapa del eclipse que se espera para 2027 NASA

La zona cercana a Luxor, en Egipto, aparece como uno de los puntos más atractivos para observar el fenómeno. En ese tramo del recorrido, las condiciones de visibilidad y la posición de los cuerpos celestes permitirán que la totalidad se extienda hasta alrededor de seis minutos y 23 segundos.

Para observar cualquier eclipse solar de forma segura durante las fases parciales, la NASA recomienda utilizar gafas de eclipse o visores solares seguros que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2. Los anteojos de sol comunes, sin importar qué tan oscuros sean, no protegen los ojos para mirar directamente al Sol.

El alcance de visibilidad que tendrá el eclipse de 2027

El desplazamiento de la sombra lunar arroja cifras de gran magnitud para la observación astronómica. Según la tabla de trayectoria de NASA/Goddard, en el tramo de mayor duración la franja de totalidad alcanzará un ancho cercano a los 257-258 kilómetros. Ese dato corresponde al ancho de la sombra sobre la superficie terrestre, no a su velocidad de desplazamiento.

La franja de totalidad será mucho más reducida que el área donde el eclipse podrá observarse de forma parcial. Por eso, quienes quieran ver el bloqueo completo del Sol deberán ubicarse dentro del recorrido central de la sombra lunar.

¿Cómo y cuándo se podrá ver el eclipse más largo de la historia?

Fuera del área de totalidad, el fenómeno podrá observarse de forma parcial en otras regiones de Europa, África y Asia. Esa amplitud permitirá que millones de personas vean alguna fase del eclipse, aunque solo quienes estén dentro de la trayectoria central podrán presenciar la totalidad.