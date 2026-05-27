El eclipse solar total más largo del siglo: tiene fecha y hora “uno de los mejores fenómenos de la historia”

La comunidad científica internacional y los entusiastas de la astronomía comenzaron con la cuenta regresiva para presenciar lo que se perfila como uno de los hitos astronómicos más relevantes de la historia. Según información difundida por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), el próximo 2 de agosto de 2027 tendrá lugar un eclipse solar total de una magnitud excepcional. Con una duración que alcanzará los seis minutos y 22 segundos en su punto máximo, este fenómeno superará ampliamente el evento registrado el 11 de julio de 1991, el cual tuvo una extensión de dos minutos y diez segundos, marcando así un nuevo estándar de espectacularidad para nuestra era.

Esta es la representación gráfica de la forma en la que se produce el eclipse solar total cuando la sombra de la Luna cubre la superficie de la Tierra (Foto de CNN en español)

El interés por este suceso no es casual. Tras la experiencia del eclipse ocurrido el 8 de abril de 2024, que dejó una huella imborrable en los cielos de Estados Unidos, México y Canadá con una duración de cuatro minutos y 28 segundos, las expectativas para el 2027 son sumamente elevadas.

Los expertos de la NASA destacaron que la trayectoria de este eclipse será extensa y abarcará diversas regiones, otorgando a los observadores un margen de tiempo considerable para planificar traslados a zonas alejadas de la contaminación lumínica y adquirir el equipo adecuado. En este sentido, se recomienda el uso de telescopios de última generación y lentes prismáticos que cuenten con la certificación técnica ISO 12312-2, fundamental para garantizar la seguridad ocular frente a la radiación solar directa.

En cuanto a la geografía privilegiada para observar el fenómeno, la trayectoria de la sombra lunar iniciará su recorrido desde el océano Atlántico, extendiéndose luego sobre el norte de África.

Países como Marruecos, Túnez, Libia y Egipto se encuentran en la ruta principal del eclipse, que continuará su curso hacia Arabia Saudita y Yemen, para finalmente concluir su recorrido en las aguas del océano Índico.

Así sucede un eclipse solar (Video ilustrativo eclipse 2020)

Es importante señalar que la ciudad de Luxor, en Egipto, fue identificada por los especialistas como el epicentro donde la totalidad del eclipse será más prolongada, llegando incluso a registrarse una duración de seis minutos y 23 segundos en dicho punto. Asimismo, la NASA confirmó que una observación parcial podrá realizarse desde diversos puntos de Europa, el sur de Asia y otras naciones africanas como Argelia, Sudán y Somalia.

Esta imagen recuerda al eclipse solar total del 21 de agosto de 2017, que fue tomada desde Madras, Oregón (Fuente: NASA/Nat Gopalswamy)

El fenómeno contará con dimensiones físicas impactantes. La sombra de la Luna se proyectará sobre la superficie terrestre desplazándose a una velocidad cercana a los 258 kilómetros por hora, cubriendo un trayecto de aproximadamente 15.227 kilómetros de longitud.

Si bien esta franja de oscuridad total impactará en unos 2,5 millones de kilómetros cuadrados, esta cifra representa apenas una mínima fracción de la superficie total de nuestro planeta, estimada en 510 kilómetros cuadrados, lo cual subraya la exclusividad de este evento celestial único en el presente siglo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA