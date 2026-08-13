La nueva imagen de la NASA: el telescopio James Webb revela con mayor detalle la Nebulosa del León

El telescopio espacial James Webb consiguió una vista más clara de NGC 2392, una formación situada a unos 5000 años luz de la Tierra y conocida por su aspecto como la Nebulosa del León. Las nuevas observaciones del telescopio James Webb permiten distinguir estructuras de gas y polvo alrededor de los restos de una estrella moribunda.

Qué reveló el telescopio James Webb sobre la Nebulosa del León NGC 2392

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) informó que Webb observó la nebulosa con la Cámara de Infrarrojo Cercano (NIRCam, por sus siglas en inglés) y el Instrumento de Infrarrojo Medio (MIRI, por sus siglas en inglés). La combinación permitió destacar cúmulos compactos de polvo y una neblina de gas ionizado.

NGC 2392 se encuentra a unos 5000 años luz de la Tierra y pertenece a la constelación de Géminis NASA

El objeto ya había sido observado por el telescopio espacial Hubble en 2000 mediante luz visible. Aquella vista mostró la forma similar a un rostro de león y una serie de objetos con aspecto de cometa en la zona que representa su “melena”. Webb aportó ahora una resolución superior sobre esas estructuras mediante luz infrarroja.

El elemento central de la formación es el remanente de una estrella moribunda. Ese núcleo estelar, una enana blanca, libera energía y radiación capaces de modificar el material situado a su alrededor. La estrella aparece en el centro de la figura y ocupa la posición equivalente a la nariz del león.

La radiación genera una burbuja de gas ionizado. Esa estructura forma el rostro característico de NGC 2392, mientras sus capas y anillos se expanden con el paso del tiempo. El avance de ese gas también destruye parte del polvo presente en su recorrido.

James Webb detecta cúmulos de polvo que resisten alrededor de la enana blanca

La región equivalente a la melena corresponde al interior de una capa de polvo iluminada por el núcleo estelar. Las imágenes infrarrojas del James Webb permiten diferenciar sectores con características distintas dentro de esa estructura.

Algunos cúmulos compactos de polvo resistieron hasta ahora la radiación de la enana blanca. Esas concentraciones protegen el material situado detrás de ellas y adoptan formas similares a colas de cometas. La imagen compuesta también identifica acumulaciones de hidrógeno molecular.

La NASA explicó que la estrella central era rica en oxígeno antes de alcanzar esta fase final. Su muerte dejó la enana blanca que ahora modifica el gas y el polvo desde el centro de la formación.

Una imagen obtenida únicamente con MIRI destaca las distintas estructuras de polvo. Parte del material desaparece bajo el efecto de la radiación estelar, pero algunos filamentos todavía sobreviven.

NGC 2392: cómo se formó la Nebulosa del León y cuándo podría dispersarse

Las estrellas de menor masa no terminan su existencia mediante las explosiones características de los astros masivos. Cuando ya no pueden sostener reacciones nucleares en su núcleo, pierden estabilidad y expulsan sus capas exteriores. Ese material forma capas de gas y polvo conocidas como nebulosas planetarias.

La radiación procedente del núcleo empuja el material expulsado hacia el exterior. El proceso deja atrás un núcleo estelar muy caliente convertido en una enana blanca. En NGC 2392, ese fenómeno dio forma durante varios miles de años a las capas, anillos y concentraciones visibles en la actualidad.

Los astrónomos estiman que NGC 2392 continuará su evolución hasta dispersarse dentro de aproximadamente 10.000 años (imagen en infrarrojo) NASA

La ficha técnica publicada por la NASA ubicó a la Nebulosa del León en la constelación de Géminis. La escena registrada por Webb abarca alrededor de 1,8 minutos de arco, equivalentes a unos 2,6 años luz.

Los datos utilizados para crear la composición proceden de observaciones realizadas el 19 de noviembre de 2025. Los instrumentos aplicaron distintos filtros de infrarrojo cercano y medio para registrar los componentes de la formación.

El uso de NIRCam del James Webb permitió complementar la información obtenida con MIRI. La combinación expone distintas propiedades del polvo, el gas ionizado y el material molecular dentro de NGC 2392.

La estructura todavía atraviesa modificaciones. El gas y el polvo continúan su desplazamiento hacia zonas más alejadas del núcleo estelar. Los astrónomos estiman que NGC 2392 se dispersará dentro de unos 10.000 años, un período breve en términos astronómicos.