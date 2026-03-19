Investigan extrañas luces rojas detectadas en el universo por el telescopio James Webb: “Son un misterio”

Desde 2022, el telescopio espacial James Webb detectó en imágenes del universo temprano una población de objetos que los astrónomos denominaron pequeños puntos rojos (LRD, por sus siglas en inglés). Hasta 2026, los investigadores no han logrado determinar con certeza qué son estos objetos ni cuál es su origen.

El misterio de los “pequeños puntos rojos” detectados por el telescopio Webb

En 2022, durante observaciones del universo profundo, aparecieron puntos diminutos de color rojo intenso que no encajaban claramente en categorías conocidas de objetos cósmicos. El hallazgo ocurrió menos de seis meses después de que el telescopio James Webb iniciara sus operaciones científicas, explica la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

El telescopio espacial James Webb detectó en el universo temprano una serie de puntos rojos cuya naturaleza todavía no está clara NASA

En 2025, un equipo de astrónomos analizó estas señales detectadas por el telescopio. En ese contexto, el astrónomo Dale Kocevski, del Colby College y autor principal del estudio, explicó que el descubrimiento planteaba nuevas preguntas para los investigadores y señaló que los desconcertaba esa “nueva población de objetos que ha descubierto el Webb”.

Según explicó la astrónoma Jenny Greene, profesora de ciencias astrofísicas en la Universidad de Princeton a CNN, en 2026 el fenómeno aún es un misterio.

La investigadora afirmó que “es la primera vez” en su carrera que ha estudiado un objeto en el que realmente no entienden “por qué se ve como se ve”.

Las imágenes captadas por el instrumento NIRCam del Webb muestran estos objetos como puntos pequeños con un núcleo brillante rodeado por un halo rojizo. En algunos mosaicos difundidos por la NASA, cada uno aparece con un centro blanco amarillento y un anillo rojo difuso sobre el fondo negro del espacio.

Las observaciones revelaron que los pequeños puntos rojos aparecen principalmente en etapas tempranas de la historia del universo.

El análisis indica que estos objetos surgen en grandes cantidades aproximadamente 600 millones de años después del Big Bang y luego disminuyen de forma rápida cerca de 1500 millones de años después de ese evento.

¿Por qué estos objetos detectados por el James Webb se ven rojos?

Una de las explicaciones del color rojizo se relaciona con el fenómeno conocido como corrimiento al rojo.

Cuando la luz de objetos extremadamente distantes viaja hacia la Tierra, la expansión del universo estira su longitud de onda y desplaza su señal hacia el espectro infrarrojo.

Sin embargo, algunos investigadores consideran que esta explicación no es suficiente para describir el fenómeno observado.

Estos objetos parecen principalmente en el universo temprano

El astrónomo Jorryt Matthee, jefe del grupo de investigación sobre astrofísica de galaxias del Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria, explicó a CNN que el color también podría estar vinculado con la presencia de gas de hidrógeno muy denso alrededor de estos objetos.

Según Matthee, una interpretación inicial sostenía que el color provenía del polvo cósmico. Observaciones posteriores sugieren que el gas de hidrógeno podría absorber parte de la luz y generar el tono rojizo característico.

Las hipótesis de los astrónomos sobre qué son los puntos rojos

La comunidad científica todavía no alcanzó un consenso sobre la naturaleza de los pequeños puntos rojos.

Algunos estudios sugieren que podrían representar una etapa temprana del crecimiento de agujeros negros supermasivos. Otros trabajos plantean que podrían corresponder a un tipo de objeto distinto, a veces descrito como “estrella de agujero negro”, en el que un agujero negro central ilumina una nube densa de gas.

Las imágenes del instrumento NIRCam muestran puntos diminutos con un núcleo brillante rodeado por un halo rojizo NASA

La investigadora Anna de Graaff, del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica y participante del programa RUBIES, señaló a CNN que algunos de estos objetos presentan características que no coinciden con las hipótesis iniciales.

Los equipos científicos analizan nuevas observaciones del telescopio James Webb y planean obtener datos espectroscópicos más profundos para intentar resolver la naturaleza de estos puntos rojos.