Imagen de una de las galaxias más cercanas a la Vía Láctea, tomada por Gaia.

Hace unas semanas se publicó la respuesta a la pregunta sobre cuánto mide el universo. Y tras esa publicación varios lectores enviaron una nueva pregunta que parece implícita en la explicación: ¿puede el cosmos expandirse a una velocidad mayor que la registrada por la luz?

La respuesta es que sí es posible porque la cuestión es que cuando hablamos de la velocidad de la luz como la máxima velocidad que se puede alcanzar en el universo se refiere a la relatividad especial. Para entenderlo, es importante mencionar a Albert Einstein que formuló, en 1905, su teoría de la relatividad especial, que trata sobre el movimiento de los cuerpos en ausencia de gravedad. Según esta teoría, ninguna partícula, es decir, ningún objeto con masa puede moverse más rápido que la luz. Diez años más tarde, en 1915, Einstein completó su teoría de la relatividad con la relatividad general, que explica la gravedad como una deformación del espacio-tiempo y en ella las cosas son diferentes.

El concepto de espacio-tiempo no aparecía en la relatividad especial. Pero cuando se pasa a relatividad general, no hay ninguna ley que diga que el espacio-tiempo no puede moverse más rápido que la luz.

En realidad, la medida no es la velocidad a la que se mueve el espacio-tiempo. De hecho, la medida de la expansión está en unidades que son el inverso de tiempo. Se le suele dar un valor promedio que está entre 68 y 72 kilómetros por segundo por megaparsec. El parsec es una medida que se utiliza en astronomía y que equivale a 3,26 años luz (o lo que sería lo mismo: casi 40.000 billones de metros).

Y un megaparsec son un millón de parsec (3,26 millones de años luz). Eso quiere decir que si se mira a una estrella que está a un megaparsec se va a alejar a esa velocidad de la Tierra. Si se observa a una que está a dos megaparsecs su velocidad de alejamiento será el doble y así va aumentando la velocidad de recesión. Pero esas galaxias en el propio espacio-tiempo no se están moviendo, prácticamente se mueven con velocidades locales que son el 2% de la velocidad de la luz.

En relatividad general no hay ninguna ley que diga que el espacio-tiempo no puede moverse más rápido que la luz. Crédito: Concepto.de

Lo que ocurre es que se expande todo el espacio-tiempo. Para tratar de aclararlo se puede utilizar una analogía, es como cuando un niño o una niña crecen. La distancia entre su rodilla y su ombligo va aumentando, pero ni su rodilla ni su ombligo de repente se van lejos de todo. El ombligo no se le va a la nuca, sigue estando en la misma posición en la que estaba. ¿Qué se ha expandido? Se ha expandido todo el cuerpo. Lo mismo ocurre con el espacio-tiempo, que sería como el cuerpo en el caso de la criatura.

Si se habla de la velocidad a la que se expande el cosmos se hace una extrapolación errónea en dos sentidos. Se tiene una foto del universo ahora y una foto del universo en otro momento, entonces, se sacan las dos fotos, se comparan las dos escalas y si se divide longitud entre longitud a diferentes tiempos, y lo que queda es una cantidad inversa de tiempo.

Otra cosa es que cuando eso se usa y lo vuelvo a multiplicar por la distancia, parece que se consiguió una velocidad, pero en realidad solo se miden inversos de tiempo. Se contempla una variación de escala en tiempo. Pero, sobre todo, es que se interpresa el espacio-tiempo como si fuera una partícula y eso es un error.

Las partículas son materia y el espacio-tiempo es geometría. Y en la relatividad general no hay ninguna ley que impida que la geometría se expanda a una velocidad que, cuando se interpreta como velocidad, sea mayor que la de la luz.

En resumen, se aplica una restricción de la relatividad especial a algo que parece una velocidad, pero que realmente no lo es. Es simplemente una manera de cuantificar cómo crece el espacio-tiempo y que surge en el contexto más amplio, el de la relatividad general.