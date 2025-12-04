La galaxia gigante de miles de millones de años que cuestiona todo lo que sabemos sobre el Big Bang

El descubrimiento de una galaxia espiral completamente formada, que data de cuando el Universo tenía tan solo 1500 millones de años, plantea nuevas preguntas sobre conceptos fundamentales de la cosmología moderna. Identificada por astrónomos del Centro Nacional de Radioastrofísica de la India (NCRA-TIFR), mediante observaciones del Telescopio Espacial James Webb (JWST), la estructura, llamada Alaknanda, tiene unos 12.000 millones de años y revela un escenario mucho más organizado en el cosmos primitivo de lo que se creía.

La galaxia llamó la atención de los expertos (Foto: NASA)

Según el estudio, publicado en noviembre en la revista Astronomy and Astrophysics, la galaxia tiene un diámetro de unos 30.000 años luz, un tercio del tamaño de la Vía Láctea, y alberga aproximadamente 10.000 millones de estrellas. Para los investigadores Rashi Jain y Yogesh Wadadekar, quienes realizaron el análisis, resulta sorprendente que una espiral tan simétrica, con dos brazos bien definidos y un núcleo brillante, se formara tan temprano en la historia del universo.

“La galaxia es notablemente similar a la Vía Láctea, a pesar de existir cuando el cosmos tenía solo el 10% de su edad actual”, afirmó Wadadekar. “Tuvo que acumular inmensas masas estelares y, al mismo tiempo, desarrollar un disco espiral en unos pocos cientos de millones de años. Eso es increíblemente rápido según los estándares cosmológicos”, agregó.

Según la cadena británica BBC, Jain identificó la estructura mientras analizaba un conjunto de 70.000 objetos capturados por el JWST, lanzado en 2021 por las agencias espaciales de EE.UU., Europa y Canadá. Entre los miles de registros, solo uno resultó ser una espiral gigantesca. La investigadora afirmó estar muy emocionada al observar los brazos simétricos y el patrón luminoso característico de las galaxias espirales contemporáneas.

El descubrimiento contrasta con la opinión predominante entre los astrónomos de que el llamado “amanecer cósmico” -el período inmediatamente posterior al Big Bang- estuvo marcado por galaxias pequeñas, irregulares y caóticas. Las observaciones sugieren que el universo primitivo pudo haber sido más eficiente y organizado en la formación de estructuras complejas.

“Esta galaxia es una rara excepción, pero estas excepciones cuestionan nuestra comprensión del pasado”, aseguró Jain. “Webb demostró que el Universo era mucho más maduro en sus etapas iniciales y que formas sofisticadas surgieron antes de lo que creíamos posible”, añadió.

La historia del universo es una de las grandes incógnitas de la humanidad (Foto: NASA)

Las primeras imágenes del JWST mostraban manchas rojas y desenfoques, pero en los últimos años el telescopio reveló galaxias espirales completas en períodos cada vez más distantes. Alaknanda, sin embargo, destaca por su escala y simetría.

La luz que llega hoy a la Tierra salió de la galaxia hace 12 mil millones de años, lo que significa que su estado actual es desconocido.

“Cuando la gente me pregunta dónde está hoy, digo: esperen otros 12 mil millones de años para saberlo”, bromeó Wadadekar.

Los investigadores planean solicitar nuevas observaciones al telescopio espacial James Webb (Foto: NASA)

Los investigadores planean solicitar nuevas observaciones al propio telescopio espacial James Webb o al observatorio ALMA en Chile para investigar cómo la galaxia logró desarrollar brazos espirales tan temprano.