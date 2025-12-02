Por qué se forman los arcoíris: qué es y cómo se produce el fenómeno

Los arcoíris son un fenómeno óptico atmosférico multicolor que suele generar sonrisas en quienes los ven, ya que no son muy comunes y lo más factible es que aparezcan recién después de una lluvia. Por eso, las respuestas a las preguntas de cómo se producen, por qué se forman y qué son llamaron mucho la atención.

A través del sitio National Geographic Latinoamérica, se encargaron de revelar todos los detalles alrededor de la formación de los arcoíris, ya que respondieron a las preguntas de qué es, cómo se produce y por qué tiene esa forma tan particular. Así, aseguraron que el colorido semicírculo en el cielo se trata de “un fenómeno óptico atmosférico con aspectos físicos y químicos que se produce cuando la luz incide sobre gotas de agua”.

Las preguntas más comunes sobre los arcoíris

Qué son

Para responder a esta pregunta, National Geographic Latinoamérica citó al Instituto de Química de la Universidad de San Pablo, que explicó que un arcoíris es “un fenómeno óptico porque depende de la incidencia de la luz sobre las gotas de agua, lo que significa que no se produce materialmente”.

Los arcoíris son un fenómeno natural que contiene los colores principales Pexels

Por esta razón es que cada persona lo ve de forma diferente, ya que depende de la localización de cada uno con respecto al Sol. “Está formado por una serie de arcos concéntricos de colores que se observan cuando la luz de una fuente lejana, comúnmente el Sol, incide sobre un grupo de gotas de agua, como cuando llueve o justo después de llover, y se observa en dirección opuesta al Sol”, agregaron.

Cómo se produce

Con respecto a la forma de producirse, el portal decidió darle relevancia a la información de Enciclopedia Britannica, la cual detalló: “Los rayos de colores del arcoíris se forman por la refracción y la reflexión interna de los rayos de luz que entran en la gota de agua, cada uno de los cuales se dobla en un ángulo ligeramente diferente. Por lo tanto, los colores compuestos de la luz incidente se separan al salir de la gota”.

Además, desde la Universidad de San Pablo agregaron: “La luz que emerge de las gotas de lluvia tras una reflexión interna presenta una desviación angular respecto a la trayectoria recta que recorre la luz, debido a la diferencia de densidad de un medio respecto a otro. Una vez dentro de la gota de agua, se refracta, se refleja en el borde interior posterior y vuelve a refractarse, pero fuera de la gota, dándonos las bandas de color que observamos”. Con esto último, hicieron referencia al rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta.

Los arcoíris siempre se destacan en el cielo por lo poco común que es verlos Owen Humphreys - AP

Otra de las curiosidades sobre los mismos es que, en la formación del acontecimiento natural, ocasionalmente también aparece un arcoíris secundario, que es menos intenso que el primario y tiene su secuencia de colores invertida. La aparición de estos colores en particular está vinculada a la refracción y reflexión interna de los rayos de luz que entran en las gotas de agua.

La explicación científica de los colores del arcoíris es la siguiente: “Cuando la luz del sol golpea una gota de lluvia, parte de esa luz se refleja. El espectro electromagnético está formado por luz con muchas longitudes de onda diferentes y cada una se refleja en un ángulo distinto. Así, el espectro se separa, lo que produce un arcoíris”.

Por qué tiene esa forma

Una de las cosas más conocidas sobre los arcoíris es que tienen forma de semicírculo, aunque eso tampoco es una realidad, sino que lo más normal es que estén formados por círculos completos que no se pueden observar desde el suelo debido a la línea del horizonte. Por eso, para poder apreciar un arcoíris completo se debe estar en un avión, aunque no siempre se cumple la regla.

Los arcoíris completos no se pueden ver desde el suelo, solo desde un avión Pexels

En último lugar, Nat Geo volvió a citar a la Enciclopedia Britannica y explicaron cómo surgen los arcoíris dobles. Al respecto, informaron que tienen un radio angular de unos 50°, por lo que se ve fuera del arco primario, que suele estar entre 40° y 42°. “Este arco es el resultado de la luz que ha pasado por dos reflexiones internas dentro de la gota de agua, mientras que los de orden superior, resultantes de tres o más reflexiones internas, son extremadamente débiles y, por lo tanto, raramente se observan”, concluyeron.