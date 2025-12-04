Superluna de diciembre: cuándo es y desde dónde se verá el fenómeno que no se repetirá hasta 2042

La superluna de diciembre 2025 será uno de los fenómenos astronómicos más impactantes de los últimos años y no volverá a producirse con esta intensidad hasta 2042.

Los especialistas ya anticiparon que la Luna llena de diciembre, también llamada Luna Fría, alcanzará condiciones extraordinarias por la coincidencia de tres factores clave: máxima cercanía a la Tierra, brillo inusual y una posición extrema dentro del ciclo lunar de 18,6 años.

La superluna alcanzará su punto máximo el jueves 4 de diciembre a las 23.14 GMT, lo que corresponde a las 20.14 en Argentina. Aun así, la Luna se verá prácticamente completa desde la noche anterior y hasta el viernes, ofreciendo varias oportunidades para disfrutar el evento.

Este fenómeno tornará el color del cielo de colores dorados y rojos intensos durante el atardecer (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

En Argentina, la superluna de diciembre aparecerá baja en el horizonte, con tonos dorados y rojizos debido a la refracción atmosférica. Esta posición favorecerá la conocida ilusión lunar, que hará que se perciba aún más grande de lo habitual. El fenómeno podrá observarse a simple vista desde cualquier punto del país, aunque los mejores resultados se obtendrán desde zonas con poca contaminación lumínica.

¿Por qué se la llama superluna?

El término superluna se utiliza cuando la Luna llena coincide con el perigeo, es decir, el punto de su órbita en el que está más cerca de la Tierra. Debido a esta proximidad, el satélite se observa más grande y más brillante que una Luna llena habitual. Aunque el aumento no siempre es perceptible a simple vista de manera precisa, los astrónomos estiman que durante una superluna la Luna puede verse hasta un 14 % más grande y hasta un 30 % más luminosa que en sus momentos de mayor alejamiento, cuando se encuentra en el apogeo.

La importancia de la superluna de diciembre

¿Cuál será la diferencia de la luna entre hemisferios?

En Argentina y el resto de Sudamérica la superluna se verá baja, grande y con colores cálidos.

En cambio, el hemisferio norte el satélite alcanzará mayor altura y permanecerá visible por más tiempo.

Este contraste se debe a la mecánica orbital que rige el final de cada año lunar. La combinación de cercanía extrema, cielo frío, baja humedad y plenitud exacta convertirá esta superluna en una ocasión excepcional para capturar imágenes detalladas de cráteres, sombras y mares lunares. La próxima luna que tendrá una configuración comparable a esta llegará recién en el año 2042, cuando el standstill vuelva a ubicar al satélite en posiciones extremas junto con un perigeo muy cercano.

Cómo aprovechar la superluna de diciembre para verla mejor

Los astrónomos recomiendan algunas prácticas simples para disfrutar al máximo del fenómeno:

Buscar un lugar con poca luz artificial: patios, plazas, terrazas abiertas, parques o zonas rurales permiten ver la Luna más nítida.

