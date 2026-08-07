Lluvia de meteoros Perseidas en agosto: las recomendaciones de la NASA para ver el espectáculo celestial

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su pico entre la noche del 12 de agosto y la madrugada del 13, pocas horas después del eclipse solar de agosto. La luna nueva dejará el cielo oscuro y favorecerá la observación de entre 50 y 100 meteoros por hora si las condiciones resultan adecuadas.

Cómo ver la lluvia de meteoros Perseidas en agosto

Según informó la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), la actividad comenzó a intensificarse a principios de julio y continuará hasta fines de agosto. El momento de mayor intensidad llegará durante la noche del miércoles 12 y las primeras horas del jueves 13.

La NASA estima que el pico puede alcanzar entre 50 y 100 meteoros por hora si las condiciones resultan adecuadas Shutterstock

La agencia recomendó elegir un lugar abierto con cielos oscuros y permitir que los ojos se adapten durante 20 a 30 minutos. También aconsejó mirar hacia el noreste una vez que anochezca, aunque los destellos pueden aparecer en cualquier sector del firmamento.

Las principales indicaciones para aprovechar el fenómeno son:

Buscar un espacio abierto con poca iluminación artificial.

Permanecer fuera hasta tarde, cuando las estrellas estén más altas.

Evitar fijar la vista en un único punto, porque los meteoros pueden cruzar cualquier parte del cielo.

Sentarse o recostarse, mirar hacia arriba y esperar con paciencia.

La constelación de Perseo marca el punto aparente desde el cual parten los meteoros. Sin embargo, la NASA aclaró que los observadores no necesitan encontrarla para disfrutar la actividad.

Cómo ver en vivo la lluvia de Perseidas por YouTube

La NASA transmitirá una jornada de observación desde las 0 hs del jueves 13 de agosto (hora del Este de EE.UU.). El público podrá seguir el espectáculo mediante una transmisión en vivo por YouTube, escuchar a especialistas y enviar preguntas durante la emisión.

Las imágenes procederán de cámaras instaladas en el Centro Marshall de Vuelos Espaciales. Allí funciona el Observatorio Automatizado Lunar y de Meteoros (ALaMO, por sus siglas en inglés), que cumple 20 años de actividad. La señal también incluirá vistas desde la Estación Espacial Internacional.

Por qué se produce la lluvia de meteoros Perseidas

Las Perseidas aparecen cada año cuando la Tierra atraviesa una corriente de residuos que dejó el cometa Swift-Tuttle. Las partículas ingresan a la atmósfera a gran velocidad y se consumen como trazos luminosos.

Las perseidas ocurren cada año cuando la Tierra pasa a través de una corriente de escombros dejada por el cometa Swift-Tuttle (Foto:NASA)

El fenómeno cuenta con registros de más de 2000 años. Su popularidad se relaciona con su actividad regular, las noches cálidas del verano boreal y la presencia de bolas de fuego. Estos meteoros muy brillantes dejan una estela luminosa a su paso.

La observación de las Perseidas en EE.UU. tendrá condiciones favorables en 2026. La luna nueva coincidirá con el pico y evitará que el brillo lunar reduzca la visibilidad de los destellos más débiles.

Los eventos astronómicos que quedan en agosto de 2026

Tras la fase de cuarto menguante del miércoles 5, en agosto también habrá otros fenómenos astronómicos. Según la guía de observación astronómica de agosto de la NASA, estos serán los próximos: