Fenómenos astronómicos en EE.UU. en 2026: eclipses, superlunas y lluvias de estrellas

Múltiples lluvias de meteoritos y eventos celestiales tendrán protagonismo durante 2026 en Estados Unidos. Incluso, este sábado 3 de enero ya se podrá apreciar uno de los fenómenos astronómicos más importantes: la primera de las tres superlunas del año.

Los eventos astronómicos que se apreciarán en EE.UU. durante 2026

El nuevo año inicia el sábado con la Luna de Lobo, la primera de tres superlunas durante este año. Según EarthSky, en este evento, Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, aparecerá al sur del orbe plateado.

Habrá 11 lluvias de meteoritos durante 2026 en Estados Unidos Imagen de Oscar Portan en Pixabay

Superlunas y lunas llenas

De acuerdo con The Farmer’s Almanac, la luna llena es la fase en la que la luna parece estar completamente iluminada desde la perspectiva de la Tierra.

Por su parte, una superluna ocurre cuando la Luna se encuentra “al menos al 90% de su perigeo, al mismo tiempo que se encuentra en su fase ‘llena’ o ‘nueva’”.

En 2026, predominarán:

1° de febrero: luna de nieve.

luna de nieve. 3 de marzo: luna de gusano.

luna de gusano. 1 de abril: luna rosa.

luna rosa. 1 de mayo: luna de flores.

luna de flores. 31 de mayo: luna azul.

luna azul. 29 de junio: luna de fresa.

luna de fresa. 29 de julio: luna de ciervo.

luna de ciervo. 28 de agosto: luna del esturión.

luna del esturión. 26 de septiembre: luna de cosecha.

luna de cosecha. 26 de octubre: luna del cazador.

luna del cazador. 24 de noviembre: luna del castor.

luna del castor. 23 de diciembre: luna fría.

Habría varias lunas llenas para apreciar durante 2026 en EE.UU.

Lluvias de meteoritos

Recién en abril de 2026 aparecerá la primera lluvia de meteoritos del año, según informó la Sociedad Americana de Meteoros. El listado completo:

21 y 22 de abril: Líridas.

Líridas. 5-6 de mayo: Eta Acuáridas.

Eta Acuáridas. 30 y 31 de julio: Delta Acuáridas del Sur.

Delta Acuáridas del Sur. 30-31 de julio: Alfa Capricornidas.

Alfa Capricornidas. 12-13 de agosto: Perseidas.

Perseidas. 21 y 22 de octubre: Oriónidas.

Oriónidas. 4 y 5 de noviembre: Táuridas del Sur.

Táuridas del Sur. 11 y 12 de noviembre: Táuridas del Norte.

Táuridas del Norte. 16-17 de noviembre: Leónidas.

Leónidas. 13-14 de diciembre: Gemínidas.

Gemínidas. 21-22 de diciembre: Úrsidas.

Eclipses solares y lunares en EE.UU.

De acuerdo con la NASA, habrá dos eclipses solares y otros dos eclipses lunares este año. Sin embargo, no todos podrán verse en Estados Unidos.

17 de febrero: ocurrirá un eclipse solar anular que no será visible en América del Norte , limitándose principalmente a la Antártida y áreas de América del Sur y África.

ocurrirá un anular que , limitándose principalmente a la Antártida y áreas de América del Sur y África. 3 de marzo : un eclipse lunar total que será visible en las Américas , así como en Asia, Australia y las islas del Pacífico

un , así como en Asia, Australia y las islas del Pacífico 12 de agosto: se producirá un eclipse solar total . Aunque la fase de totalidad solo será visible en regiones como Groenlandia, Islandia, España y Rusia, se podrá observar un eclipse solar parcial en América del Norte.

se producirá un . Aunque la fase de totalidad solo será visible en regiones como Groenlandia, Islandia, España y Rusia, se podrá observar un 27 y 28 de agosto: ocurrirá un eclipse lunar parcial visible desde las Américas, Europa, África y el oeste de Asia.

Habrá dos eclipses solares y dos lunares para disfrutar en 2026 desde Estados Unidos

La NASA explica que un eclipse solar se produce cuando la luna se interpone en el camino de la luz del sol y proyecta su sombra en la Tierra.

En tanto, un eclipse lunar se da cuando la Tierra impide que la luz del sol llegue hasta la luna.

Desfiles de planetas

EarthSky detalla que febrero será un mes ideal para presenciar desfiles de planetas, ya que acogerá un total de seis. Sin embargo, también habrá otros distribuidos por el resto de 2026 que pueden ser interesantes para los amantes de la astronomía.

Se podrán apreciar varios desfiles de planetas desde EE.UU. en 2026 Getty Images