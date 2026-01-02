Fenómenos astronómicos en EE.UU. en 2026: eclipses, superlunas y lluvias de estrellas
El año entrante estará marcado por importantes episodios naturales que invitarán a todos a mirar el cielo
Múltiples lluvias de meteoritos y eventos celestiales tendrán protagonismo durante 2026 en Estados Unidos. Incluso, este sábado 3 de enero ya se podrá apreciar uno de los fenómenos astronómicos más importantes: la primera de las tres superlunas del año.
Los eventos astronómicos que se apreciarán en EE.UU. durante 2026
El nuevo año inicia el sábado con la Luna de Lobo, la primera de tres superlunas durante este año. Según EarthSky, en este evento, Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, aparecerá al sur del orbe plateado.
Superlunas y lunas llenas
De acuerdo con The Farmer’s Almanac, la luna llena es la fase en la que la luna parece estar completamente iluminada desde la perspectiva de la Tierra.
Por su parte, una superluna ocurre cuando la Luna se encuentra “al menos al 90% de su perigeo, al mismo tiempo que se encuentra en su fase ‘llena’ o ‘nueva’”.
En 2026, predominarán:
- 1° de febrero: luna de nieve.
- 3 de marzo: luna de gusano.
- 1 de abril: luna rosa.
- 1 de mayo: luna de flores.
- 31 de mayo: luna azul.
- 29 de junio: luna de fresa.
- 29 de julio: luna de ciervo.
- 28 de agosto: luna del esturión.
- 26 de septiembre: luna de cosecha.
- 26 de octubre: luna del cazador.
- 24 de noviembre: luna del castor.
- 23 de diciembre: luna fría.
Lluvias de meteoritos
Recién en abril de 2026 aparecerá la primera lluvia de meteoritos del año, según informó la Sociedad Americana de Meteoros. El listado completo:
- 21 y 22 de abril: Líridas.
- 5-6 de mayo: Eta Acuáridas.
- 30 y 31 de julio: Delta Acuáridas del Sur.
- 30-31 de julio: Alfa Capricornidas.
- 12-13 de agosto: Perseidas.
- 21 y 22 de octubre: Oriónidas.
- 4 y 5 de noviembre: Táuridas del Sur.
- 11 y 12 de noviembre: Táuridas del Norte.
- 16-17 de noviembre: Leónidas.
- 13-14 de diciembre: Gemínidas.
- 21-22 de diciembre: Úrsidas.
Eclipses solares y lunares en EE.UU.
De acuerdo con la NASA, habrá dos eclipses solares y otros dos eclipses lunares este año. Sin embargo, no todos podrán verse en Estados Unidos.
- 17 de febrero: ocurrirá un eclipse solar anular que no será visible en América del Norte, limitándose principalmente a la Antártida y áreas de América del Sur y África.
- 3 de marzo: un eclipse lunar total que será visible en las Américas, así como en Asia, Australia y las islas del Pacífico
- 12 de agosto: se producirá un eclipse solar total. Aunque la fase de totalidad solo será visible en regiones como Groenlandia, Islandia, España y Rusia, se podrá observar un eclipse solar parcial en América del Norte.
- 27 y 28 de agosto: ocurrirá un eclipse lunar parcial visible desde las Américas, Europa, África y el oeste de Asia.
La NASA explica que un eclipse solar se produce cuando la luna se interpone en el camino de la luz del sol y proyecta su sombra en la Tierra.
En tanto, un eclipse lunar se da cuando la Tierra impide que la luz del sol llegue hasta la luna.
Desfiles de planetas
EarthSky detalla que febrero será un mes ideal para presenciar desfiles de planetas, ya que acogerá un total de seis. Sin embargo, también habrá otros distribuidos por el resto de 2026 que pueden ser interesantes para los amantes de la astronomía.
- Mediados de febrero: Saturno estará cerca del horizonte, mientras que Venus y Mercurio parecerán elevarse por encima del sol.
- Fines de febrero: Urano y el luminoso Júpiter serán visibles. Este último se encontrará muy cerca de la luna.
- 19 de mayo: tras la puesta del sol, la luna creciente brillará entre Júpiter y Venus.
- 8 y 9 de junio: Venus y Júpiter parecerán intercambiar posiciones en el cielo nocturno.
- Mediados de junio: Venus aparecerá sobre la luna creciente, y debajo de ella serán visibles Júpiter y Mercurio.
- 6 de octubre: la luna creciente y Júpiter aparecerán cerca entre sí.
- 16 de noviembre: Marte aparecerá cerca de Júpiter en el cielo oriental.
- 4 de diciembre: la luna creciente se emparejará con la brillante Venus. Júpiter y Marte, por su parte, formarán otro dúo centelleante.
