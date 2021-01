Recalculan la edad del universo: tiene 13.770 millones de años

Nuevas observaciones astronómicas, más un poco de geometría cósmica, sugirieron que el universo tiene 13.770 millones de años Crédito: NASA

Nuevas observaciones astronómicas, más un poco de geometría cósmica, sugieren que el universo tiene 13.770 millones de años, con una desviación de más o menos 40 millones de años.

Un investigador de la Universidad de Cornell fue coautor de uno de los dos artículos sobre los hallazgos, que agregan un nuevo giro al debate en curso en la comunidad astrofísica.

La nueva estimación, que utiliza datos recopilados en el Telescopio de Cosmología de Atacama (ACT), que opera en Chile la National Science Foundation (NSF), coincide con la proporcionada por el modelo estándar del universo, así como las mediciones de la misma luz realizadas por el satélite Planck de la Agencia Espacial Europea, que midió vestigios del Big Bang de 2009 a 2013.

La investigación fue publicada en el Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. El autor principal de The Atacama Cosmology Telescope: A Measurement of the Cosmic Microwave Background Power Spectra at 98 and 150 GHz fueSteve Choi, es becario postdoctoral de Astronomía y Astrofísica de la NSF en el Centro Cornell de Astrofísica y Ciencias Planetarias.

En 2019, un equipo de investigación que midió los movimientos de las galaxias calculó que el universo es cientos de millones de años más joven de lo que predijo el equipo de Planck. Esa discrepancia sugirió que podría ser necesario un nuevo modelo para el universo y generó preocupaciones de que uno de los conjuntos de medidas podría ser incorrecto.

La edad del Universo se fijó en 13.770 millones de años "Ahora hemos encontrado una respuesta en la que Planck y ACT están de acuerdo", aseguró en un comunicado Simone Aiola, investigadora del Centro de Astrofísica Computacional del Instituto Flatiron y primera autora de uno de los dos artículos. "Habla del hecho de que estas difíciles mediciones son confiables", afirmó.