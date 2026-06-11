Se viene el eclipse total de sol más largo del siglo: ¿se verá en Estados Unidos?

El 2 de agosto de 2027 se producirá el eclipse total de Sol más largo del siglo XXI. Según la NASA, alcanzará una duración máxima de seis minutos y 23 segundos y podrá observarse en partes de África y Medio Oriente, aunque no será visible desde la mayor parte de Estados Unidos, a excepción de un pequeño sector de Maine, donde podrá apreciarse de manera parcial.

Eclipse total de Sol 2027: trayectoria, duración máxima y países donde podrá verse

La comunidad científica ya comenzó la cuenta regresiva para uno de los eventos astronómicos más esperados de las próximas décadas. Un eclipse total ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra y bloquea por completo la luz solar en una franja específica del planeta.

De acuerdo con la NASA, la trayectoria de totalidad atravesará el océano Atlántico, el norte de África y Medio Oriente. El punto privilegiado para observar el fenómeno será la ciudad egipcia de Luxor, donde la fase total alcanzará una duración de hasta seis minutos y 23 segundos.

Entre los datos más destacados del eclipse figuran:

Duración máxima: hasta 6 minutos y 23 segundos.

hasta 6 minutos y 23 segundos. Mejor lugar para observarlo: Luxor, Egipto.

Luxor, Egipto. Recorrido principal: Marruecos, España, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita y Yemen.

Marruecos, España, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita y Yemen. Visibilidad parcial: regiones de Europa, África, Norteamérica y Asia.

Los especialistas de CNN consideran que será uno de los eclipses más relevantes del siglo debido a la extensión de su fase de totalidad y a la cantidad de personas que podrán observarlo a lo largo de su recorrido.

Eclipse total de Sol 2027 en Estados Unidos: dónde habrá visibilidad parcial limitada

Tras el impacto que tuvo el eclipse del 8 de abril de 2024, visible desde México, Estados Unidos y Canadá, muchos aficionados a la astronomía esperan poder observar nuevamente un fenómeno similar desde territorio estadounidense.

Sin embargo, la NASA confirmó que el eclipse total de Sol del 2 de agosto de 2027 no será visible desde la mayor parte de Estados Unidos. Aún así, sí se podrá apreciar de manera parcial en la zona del norte del estado de Maine.

La franja de totalidad cruzará el sur de España, el norte de África y sectores de Medio Oriente, por lo que quienes deseen presenciarlo deberán viajar a alguno de los países ubicados dentro de la franja.

El eclipse solar de agosto del 2027 será excepcional (Fuente: NASA/Carla Thomas)

Próximos eclipses totales en EE.UU.: fechas clave de 2033, 2044 y 2045

Aunque el fenómeno de 2027 quedará fuera del alcance de los observadores estadounidenses, la NASA ya tiene identificados los próximos eclipses totales visibles desde el país.

El siguiente eclipse total de Sol observable desde Estados Unidos ocurrirá el 30 de marzo de 2033, aunque solo podrá apreciarse desde Alaska. Para los estados continentales, la espera será más larga:

22 de agosto de 2044: eclipse total visible en Dakota del Norte y Montana.

eclipse total visible en Dakota del Norte y Montana. 12 de agosto de 2045: eclipse total con recorrido de costa a costa, desde California hasta Florida. Este será el próximo gran eclipse que atravesará buena parte del territorio estadounidense.

Eclipse total de Sol 2026: recorrido por Groenlandia, Islandia y España antes del evento de 2027

Antes del histórico eclipse de 2027, los aficionados tendrán otra oportunidad para observar un evento similar.

El próximo 12 de agosto de 2026 se producirá un eclipse total de Sol cuya trayectoria abarcará aproximadamente 8300 kilómetros y cruzará Groenlandia, Islandia, el norte de España y zonas del océano Ártico.

Según la Agencia Espacial Europea (ESA), será el primer eclipse total visible desde la España continental desde 1905.

Además, partes de Europa, África y Norteamérica podrán observar una fase parcial del fenómeno. En Estados Unidos, algunos sectores del noreste tendrán una visibilidad limitada durante las horas previas al atardecer, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables.

El eclipse solar de 2024 (Photo by Juan MABROMATA / AFP) JUAN MABROMATA - AFP

Cómo ver un eclipse solar sin riesgo: recomendaciones de la NASA y norma ISO 12312-2

La NASA recuerda que nunca debe observarse directamente el Sol sin protección adecuada, excepto durante la fase de totalidad. Para hacerlo de forma segura se recomienda: