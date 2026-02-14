¿Se verá en EE.UU.? Cuándo y dónde ver el anillo de fuego del eclipse solar del 17 de febrero

El 17 de febrero se registrará el primer eclipse solar del año 2026. Se trata de un fenómeno anular que podrá ser observado en su parte completa en un lugar recóndito del planeta Tierra, y en su fase parcial en otras partes del mundo.

Cuándo y dónde ver el eclipse solar el 17 de febrero

Lamentablemente, para los habitantes de Estados Unidos, el eclipse solar del próximo 17 de febrero no será visible desde Estados Unidos, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

El Eclipse Solar Anular del 17 de febrero, solo será visible en su fase total desde la Antártida (Pexels/Beth Fitzpatrick)

En su forma de anillo de fuego se verá desde la Antártida, mientras que de manera parcial podrá observarse desde África, Sudamérica, océano Pacífico, océano Atlántico y el océano Índico.

El próximo martes, la Luna se deslizará frente al Sol para poder crear el efecto del eclipse solar anular, aunque para verlo en todo su esplendor en persona será necesario viajar a la Antártida, según Starwalk.

Las condiciones del eclipse hacen que la mayor parte de la humanidad no pueda observarlo presencialmente, aunque sí podrán verlo desde la app Eclipse Guide y otras plataformas digitales.

El fenómeno será visible el 17 de febrero a partir de las 9.56 hs hasta las 14.27 hs (GMT). La cronología exacta de este evento astronómico es la siguiente:

Comienza el eclipse parcial: 09.56 GMT

09.56 GMT Comienza la anularidad: 11.42 GMT

11.42 GMT Máximo del eclipse: 12.12 GMT

12.12 GMT Termina la anularidad: 12.41 GMT

12.41 GMT Termina el eclipse parcial: 14.27 GMT

Se trata del primer eclipse de Sol de 2026, ya que el segundo fenómeno de este tipo se registrará el 12 de agosto del presente año y será un fenómeno total.

Por qué se llama anillo de fuego

El anillo de fuego es el nombre que recibe el eclipse solar anular debido al efecto óptico generado hacia la Tierra, de acuerdo con la BBC.

Para que un Eclipse Solar Anular ocurra la Luna tiene que estar en su parte más lejana de la Tierra (Pexels/Drew Rae)

Este fenómeno astronómico se presenta cuando la Luna se posiciona entre la Tierra y el Sol y bloquea la mayor parte de la luz que el astro rey dirige hacia el planeta.

Mientras esto ocurre se observa un delgado aro de luz alrededor del satélite terrestre, mismo que recibe el nombre de “anillo de fuego”.

Para que este evento pueda suceder, la Luna necesita estar en su punto más alejado al planeta para que no consiga bloquear por completo los rayos del Sol. Lo que ocurre debido a que la órbita del satélite es elíptica y hace que en ocasiones parezca más pequeño al encontrarse a una mayor distancia.

Los eclipses anulares generalmente son los más largos, y pueden mostrar el anillo de fuego durante varios minutos, aunque es más común que no pasen de cinco o seis minutos de extensión.

Eclipse de Luna, el próximo fenómeno natural en EE.UU.

Contrario al eclipse solar, el eclipse total de Luna sí se podrá ver en Estados Unidos. Este fenómeno natural, también conocido como Luna de Sangre, se presentará el próximo 3 de marzo de 2026, por lo que el cielo se teñirá de un color rojizo en su punto máximo, señaló la NASA.

La visibilidad de este evento será total. En la costa este y el centro se podrá observar durante las primeras horas de la madrugada, justo antes del amanecer.

El horario en el que se podrá ver la Luna de Sangre en Estados Unidos: