¿Se verá en EE.UU.? Cuándo y dónde ver el anillo de fuego del eclipse solar del 17 de febrero
Es un fenómeno único que será visible desde diferentes partes del mundo
- 4 minutos de lectura'
El 17 de febrero se registrará el primer eclipse solar del año 2026. Se trata de un fenómeno anular que podrá ser observado en su parte completa en un lugar recóndito del planeta Tierra, y en su fase parcial en otras partes del mundo.
Cuándo y dónde ver el eclipse solar el 17 de febrero
Lamentablemente, para los habitantes de Estados Unidos, el eclipse solar del próximo 17 de febrero no será visible desde Estados Unidos, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).
En su forma de anillo de fuego se verá desde la Antártida, mientras que de manera parcial podrá observarse desde África, Sudamérica, océano Pacífico, océano Atlántico y el océano Índico.
El próximo martes, la Luna se deslizará frente al Sol para poder crear el efecto del eclipse solar anular, aunque para verlo en todo su esplendor en persona será necesario viajar a la Antártida, según Starwalk.
Las condiciones del eclipse hacen que la mayor parte de la humanidad no pueda observarlo presencialmente, aunque sí podrán verlo desde la app Eclipse Guide y otras plataformas digitales.
El fenómeno será visible el 17 de febrero a partir de las 9.56 hs hasta las 14.27 hs (GMT). La cronología exacta de este evento astronómico es la siguiente:
- Comienza el eclipse parcial: 09.56 GMT
- Comienza la anularidad: 11.42 GMT
- Máximo del eclipse: 12.12 GMT
- Termina la anularidad: 12.41 GMT
- Termina el eclipse parcial: 14.27 GMT
Se trata del primer eclipse de Sol de 2026, ya que el segundo fenómeno de este tipo se registrará el 12 de agosto del presente año y será un fenómeno total.
Por qué se llama anillo de fuego
El anillo de fuego es el nombre que recibe el eclipse solar anular debido al efecto óptico generado hacia la Tierra, de acuerdo con la BBC.
Este fenómeno astronómico se presenta cuando la Luna se posiciona entre la Tierra y el Sol y bloquea la mayor parte de la luz que el astro rey dirige hacia el planeta.
Mientras esto ocurre se observa un delgado aro de luz alrededor del satélite terrestre, mismo que recibe el nombre de “anillo de fuego”.
Para que este evento pueda suceder, la Luna necesita estar en su punto más alejado al planeta para que no consiga bloquear por completo los rayos del Sol. Lo que ocurre debido a que la órbita del satélite es elíptica y hace que en ocasiones parezca más pequeño al encontrarse a una mayor distancia.
Los eclipses anulares generalmente son los más largos, y pueden mostrar el anillo de fuego durante varios minutos, aunque es más común que no pasen de cinco o seis minutos de extensión.
Eclipse de Luna, el próximo fenómeno natural en EE.UU.
Contrario al eclipse solar, el eclipse total de Luna sí se podrá ver en Estados Unidos. Este fenómeno natural, también conocido como Luna de Sangre, se presentará el próximo 3 de marzo de 2026, por lo que el cielo se teñirá de un color rojizo en su punto máximo, señaló la NASA.
La visibilidad de este evento será total. En la costa este y el centro se podrá observar durante las primeras horas de la madrugada, justo antes del amanecer.
El horario en el que se podrá ver la Luna de Sangre en Estados Unidos:
- Inicio del eclipse penumbral: 3.44 hs (ET). La Luna entra en la penumbra y comienza un leve oscurecimiento.
- Inicio del eclipse parcial: 4.50 hs (ET). La Luna empieza a ingresar en la umbra y el oscurecimiento se vuelve evidente.
- Inicio de la totalidad: 6.04 hs (ET). La Luna queda completamente dentro de la umbra y adquiere el tono rojizo.
- Fin de la totalidad: 7.03 hs (ET). La Luna comienza a salir de la umbra y el color rojo se desvanece.
- Fin del eclipse parcial: 8.17 hs (ET). La Luna abandona la umbra.
- Fin del eclipse penumbral: 9.23 hs (ET). El fenómeno concluye por completo.
Otras noticias de Agenda EEUU
Entre las 100 mejores. La ciudad de Florida donde es más barato alquilar que comprar una casa en 2026
Buenas noticias para Houston. La cadena de hamburguesas que abre una nueva sucursal
En California. Gavin Newsom firmó la ley SB 634 que protege de detenciones y castigos a un grupo de trabajadores clave
- 1
Cuál es el plan de la alcaldesa de Miami para hacer retroceder al ICE e ir contra Ron DeSantis en Florida
- 2
Cambio de hora en Illinois: la fecha oficial en la que entra en vigor la medida para ajustar los relojes
- 3
A partir del 1° de julio de 2027: la fecha en que las licencias de Florida comenzarían a distinguir a migrantes
- 4
Cuántas pulgadas de nieve se esperan en Nueva York y Nueva Jersey para este fin de semana invernal