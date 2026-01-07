Varios minutos de oscuridad: cómo ver desde EE.UU. el eclipse solar que convertirá el día en noche

Un eclipse solar total tendrá lugar el 12 de agosto de 2026 y será visible en diferentes regiones del mundo. De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos el fenómeno no alcanzará la fase de totalidad, pero sí podrá apreciarse un eclipse parcial, con un oscurecimiento notable del cielo en varias zonas del país.

Dónde se verá el eclipse solar total y qué se podrá observar desde EE.UU.

La franja de totalidad, donde la Luna cubrirá por completo al Sol y el día se transformará en noche durante algunos minutos, atravesará Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña región de Portugal. En estos lugares, la oscuridad será total por un período que variará según la ubicación exacta. Se trata del primer eclipse solar total en Europa continental desde 1999, según National Geographic, por lo que muchos lo esperan con ansias.

Hay otras zonas donde se verá de forma parcial, como Europa, África, América del Norte, el océano Atlántico, el océano Ártico y el océano Pacífico.

Eso quiere decir que en Estados Unidos se verá de forma parcial, por lo que el Sol quedará cubierto solo en parte por la Luna, lo que genera un descenso de la luminosidad, pero sin llegar a la oscuridad completa.

En el eclipse solar la Luna tapa completamente la luz del Sol (Foto: Freepik)

Cómo mirar el eclipse desde Estados Unidos

Para quienes se encuentren en territorio estadounidense, el eclipse podrá observarse a simple vista únicamente con protección certificada. La NASA emitió varias recomendaciones.

Utilizar gafas o visores solares homologados para eclipses.

para eclipses. Nunca mirar directamente al Sol sin filtros adecuados, incluso durante un eclipse parcial.

sin filtros adecuados, incluso durante un eclipse parcial. No usar gafas de sol comunes ni filtros caseros, ya que no protegen la vista .

. Elegir un lugar con cielo despejado y consultar el pronóstico del tiempo con anticipación.

El fenómeno podrá seguirse desde la página web de la NASA. La agencia creó un apartado especial para este fenómeno natural, por lo que los usuarios solo deben asegurarse de tener el navegador adecuado para poder ver el mapa interactivo.

Recomendaciones de la NASA y el NSO para ver un eclipse

Hay una serie de consejos que los expertos de la NASA y el National Solar Observatory (NSO, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos dan para presenciar un espectáculo de esta naturaleza.

Ver el pronóstico del clima y elegir un lugar que tenga cielo despejado.

y elegir un lugar que tenga cielo despejado. No utilizar filtros caseros o gafas de sol comunes.

Durante los eclipses se suelen hacer muchos rituales

Otros eventos astronómicos destacados en 2026

En los primeros meses de 2026 habrá apariciones importantes de algunos planetas.

10 de enero - Oposición de Júpiter

El planeta alcanzará su punto más cercano a la Tierra, por lo que se verá más brillante y grande en el cielo nocturno.

Júpiter ha estado en constante estudio por la NASA Foto NASA

Última semana de febrero

Se podrán observar Venus, Mercurio y Saturno cerca del horizonte al atardecer.

Júpiter aparecerá más alto y próximo a la Luna, mientras que Urano y Neptuno requerirán telescopio para ser vistos.

Si bien en EE.UU. el eclipse de 2026 no convertirá el día en noche, sí ofrecerá una oportunidad para observar un eclipse solar parcial, que podrá seguirse en redes sociales y fuentes oficiales de la NASA.