Star Wars no mentía: encontraron 27 “planetas” que podrían tener dos soles

Tatooine, el hogar desértico de Anakin y Luke Skywalker en la saga de Star Wars, dejó de ser una exclusiva maravilla de la ciencia ficción para convertirse en una posibilidad estadística real. Un equipo de astrónomos de la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW), en Australia, anunció el hallazgo de 27 candidatos a planetas circumbinarios, cuerpos celestes que orbitan simultáneamente alrededor de dos estrellas en lugar de una. La investigación, publicada en la revista científica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, utiliza un método de detección pionero que promete ampliar significativamente el censo planetario conocido hasta la fecha.

En la actualidad, la comunidad astronómica tiene registrados más de 6000 exoplanetas, pero la gran mayoría orbita una estrella única, similar a nuestro Sol. Los sistemas circumbinarios, en cambio, eran considerados una rareza, ya que apenas 18 de ellos fueron confirmados oficialmente. Margo Thornton, autora principal del estudio, explicó la importancia del descubrimiento al señalar: “La mayor parte de nuestro conocimiento actual sobre los planetas está sesgado, debido a cómo los hemos buscado. Principalmente hemos encontrado los más fáciles de detectar”.

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El método tradicional, conocido como el tránsito, consiste en captar la caída en el brillo de una estrella cuando un planeta cruza frente a ella desde nuestra perspectiva. No obstante, esta técnica es ineficaz si el planeta posee una órbita irregular o desalineada respecto a la línea de visión terrestre. Para superar esta limitación, el equipo australiano aplicó la precesión apsidal, una técnica que monitorea sutiles cambios en el calendario de eclipses de sistemas binarios. Cuando estas variaciones no pueden ser explicadas mediante las leyes de la relatividad general o la física estelar convencional, los científicos infieren que una masa externa, potencialmente un planeta, alterna gravitacionalmente el movimiento de las estrellas.

Con datos del telescopio espacial TESS de la NASA, los investigadores analizaron 1590 sistemas binarios y hallaron las 27 señales prometedoras. Ben Montet, coautor del estudio, compartió su entusiasmo ante el volumen de los hallazgos: “No esperaba encontrar ya 27 a estas alturas con el estudio piloto. Ahora podemos comenzar el proyecto realmente divertido de averiguar cuáles son planetas reales”. La variedad de estos candidatos es notable: algunos poseen una masa similar a la de Neptuno, mientras que otros superan hasta diez veces la masa de Júpiter. Su ubicación también es diversa, con distancias que oscilan entre los 650 y los 18000 años luz de la Tierra.

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La relevancia de este estudio trasciende el simple conteo de mundos con motivo de que más de la mitad de las estrellas del universo forman parte de sistemas binarios o múltiples. La ignorancia actual sobre estos entornos significa que “hemos pintado la mitad del cuadro, y la otra mitad del lienzo está completamente en blanco”, según graficó Montet. El equipo de la UNSW ya prepara la siguiente etapa del proceso, que incluye el uso del telescopio anglo-australiano en Coonabarabran para obtener espectros de luz que permitan confirmar la naturaleza planetaria de los candidatos y descartar la presencia de enanas marrones, enanas blancas o agujeros negros.

El optimismo sobre el futuro de esta disciplina es compartido por el equipo investigador, que vislumbra un horizonte donde el uso de datos masivos permitirá catalogar miles de mundos similares a Tatooine. “Si los planetas circumbinarios resultan ser habitables, eso significa que la vida podría existir en cualquier lugar”, concluyó Montet. Para Margo Thornton, la búsqueda es un reflejo de nuestra curiosidad existencial: “Comprender la diversidad de otros mundos es el primer paso para saber si hay alguien más ahí fuera, si estamos solos o no”.