Cuándo termina el invierno en la Argentina 2026

El invierno 2026 en la Argentina terminará el martes 22 de septiembre, cuando se produzca el equinoccio de septiembre, el fenómeno astronómico que marca el inicio de la primavera en el hemisferio sur. Aunque muchas personas asocian el cambio de estación con el 21 de septiembre, la fecha puede variar cada año debido al calendario y al momento exacto en que ocurre este evento astronómico.

Según precisa el Servicio de Hidrografía Naval, el fin de invierno y el inicio de la primavera en Argentina se producirá el 22 de septiembre a las 21.05. El equinoccio se produce cuando el Sol se ubica exactamente sobre el ecuador terrestre, lo que provoca que el día y la noche tengan una duración prácticamente igual en todo el planeta.

Equinoccios Solsticios 20 marzo a las 11.46 21 de junio a las 5.24 22 de septiembre a las 21.05 21 de diciembre a las 17.50

A partir de ese momento, los días comienzan a alargarse progresivamente en el hemisferio sur, mientras las temperaturas suelen empezar a aumentar, aunque las condiciones climáticas pueden seguir siendo invernales durante varias semanas.

¿Qué significa la palabra “equinoccio”?

El término “equinoccio” proviene del latín y significa “noche igual”. Este nombre describe perfectamente la característica principal del fenómeno: la igualdad en la duración del día y la noche en el momento exacto en que ocurre.

Muchos esperan con ansias la llegada de la primavera (Foto: Freepik)

¿Cuál es la diferencia fundamental entre un equinoccio y un solsticio?

Es fundamental diferenciar el equinoccio de los solsticios, aunque ambos son eventos astronómicos que marcan el cambio de estación. Mientras el equinoccio da inicio a la primavera y el otoño, los solsticios marcan la llegada del verano y el invierno.

Los solsticios ocurren dos veces al año, en junio y en diciembre, y se caracterizan por ser los días con mayor o menor cantidad de luz solar, respectivamente. En el hemisferio sur, el solsticio de junio marca el inicio del invierno, y el de diciembre, el del verano. Se distinguen por la proximidad de la Tierra al Sol y sus temperaturas medias.

En la Argentina, el invierno comenzó el 21 de junio de 2026, con el solsticio de invierno, el día con menos horas de luz del año. Desde entonces, las jornadas fueron ganando minutos de luz de manera gradual hasta llegar al equinoccio de septiembre, cuando la duración del día y la noche vuelve a equilibrarse.

¿Por qué el invierno no termina siempre el mismo día?

A diferencia de las estaciones meteorológicas, que tienen fechas fijas, las estaciones astronómicas dependen de la posición de la Tierra en su órbita alrededor del Sol. Como el año calendario no coincide exactamente con el tiempo que tarda el planeta en completar una vuelta al Sol (aproximadamente 365,2422 días), las fechas de los equinoccios y solsticios pueden variar entre el 20 y el 23 de septiembre.

Por ese motivo, aunque el 21 de septiembre se celebra tradicionalmente el Día de la Primavera en la Argentina, el inicio de la estación desde el punto de vista astronómico puede producirse uno o dos días después.

El fin del invierno marca el inicio de la primavera (Foto: Freepik) Carolyn E. Lochhead

¿Cómo afecta el equinoccio de septiembre a los hemisferios norte y sur?

El equinoccio de septiembre tiene efectos opuestos en los hemisferios. Mientras en el hemisferio sur, donde se encuentra la Argentina, este evento inaugura la primavera, en el hemisferio norte da comienzo al otoño, caracterizado por las bajas temperaturas y la caída de las hojas de los árboles. De manera inversa, el equinoccio de marzo marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte y el otoño en el hemisferio sur.

¿Qué ocurre con la duración del día y la noche después del equinoccio de primavera?

A partir del equinoccio de primavera, los días comienzan a alargarse progresivamente y las noches se acortan, lo que contribuye a las jornadas más cálidas y luminosas que caracterizan a esta estación. En contraste, tras el equinoccio de otoño, los días se acortan y las noches se extienden.