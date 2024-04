Alerta amarilla en la ciudad de Buenos Aires, el Conurbano y 10 provincias por tormentas fuertes

Escuchar

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras 10 provincias del país por tormentas fuertes. Además, cinco regiones del país se enfrentan a un aviso similar por vientos y ráfagas intensas, y que en algunos casos pueden llegar a estar acompañados por nevadas leves.

Además de la Ciudad y el conurbano bonaerense, en Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, sur de Mendoza, Misiones, norte de Río Negro, sur de San Luis y este de Santa Fe rige una alerta amarilla por lluvias y tormentas -las cuales podrían llegar a ser localmente fuertes- acompañadas por posibles ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica y granizo .

Al mismo tiempo, se prevé una abundante caída de agua en cortos períodos, con valores de precipitación acumulada estimados entre los 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. Este tipo de avisos implica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, según informó el organismo nacional.

En la provincia de Buenos Aires, las localidades afectadas son Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas, Salto, Baradero, Ramallo, San Nicolás, San Pedro, General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Mercedes, San Andrés de Giles, Suipacha, Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, Zárate, Escobar, San Fernando, San Isidro, Tigre, Vicente López, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Morón, Pilar, San Miguel, Tres de Febrero, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Merlo, Brandsen, Cañuelas, Magdalena, San Vicente, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes, Berisso, Ensenada, La Plata, Castelli, Chascomús, Dolores, Lezama, Magdalena, Punta Indio, Tordillo, General Lavalle, Pinamar, General Juan Madariaga, Villa Gesell, General Pueyrredón, Mar Chiquita, General Alvarado, Lobería, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Villarino y Monte Hermoso.

Ante este fenómeno, el SMN recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

La Ciudad se verá afectada por lluvias durante toda la jornada. Fabián Marelli

A su vez, en el norte del país -en las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta y Tucumán- rige una alerta amarilla por vientos fuertes del sector oeste , que podrán alcanzar velocidades entre 60 y 80 km/h, y ráfagas que podrán superar los 100 km/h.

Además, el organismo informó que “puede darse lugar a viento blanco” durante gran parte del periodo de emergencia. Este fenómeno -también conocido como “ventisca”- es un temporal de invierno que implica fuertes ráfagas al mismo tiempo que cae nieve, lo que provoca acumulaciones significativas y reduce la visibilidad unos pocos metros. Suele producirse generalmente en zonas de alto nivel, en donde las temperaturas son inferiores a los 0°C, pero a veces se da que ocurra en regiones más pobladas.

Además de ser extremadamente peligroso por dificultar la visibilidad y generar desorientación, el rápido descenso de temperatura que produce puede ser letal para aquellas personas que no se encuentren debidamente protegidas. Frente a esto, las autoridades instan a la población a no salir de sus hogares, mantenerse cubiertos el mayor tiempo posible y evitar circular mientras el campo de visión está reducido.

El mapa de alertas por tormentas durante este domingo. SMN

En tanto, las zonas cordilleranas de Iglesia, en San Juan; y General Lamadrid y Vinchina, en La Rioja, se suman a las localidades afectadas por una alerta amarilla, en este caso por nevadas . Las mismas podrán ser fuertes durante la jornada de este domingo, con valores de nieve acumulada que van desde los 20 hasta los 50 centímetros, y que podrán ser superados de forma localizada. En esta situación, se recomienda:

Evitar actividades al aire libre

Retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos

Circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve

Ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono

