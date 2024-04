Quiso grabar la lluvia a través de su ventana y captó algo terrorífico: “Lo que le faltaba”

Escuchar

Mediante las redes sociales circulan todo tipo de contenidos diarios, entre ellos historias de vida o situaciones desopilantes que le ocurren a algunas personas, las cuales suelen ser las favoritas de otros usuarios. En esta oportunidad, una joven causó gran revuelo al mostrar lo que vio a través de la ventana de su casa durante una tormenta eléctrica.

Todo se dio en el marco de las intensas tormentas que se registraron en Buenos Aires y algunos puntos del país durante el mes de marzo. En ese contexto, una influencer decidió mostrar cómo se veía la lluvia mediante la ventana de su edificio, pero quedó sin palabras con lo que captó: un sinfín de murciélagos trepados en el vidrio.

Aparentemente, los murciélagos querían entrar a la casa para resguardarse del temporal

El video, compartido a través de la cuenta @lapatoniki, rápidamente se volvió viral en la plataforma, dejando a todos los espectadores atónitos por la situación bastante inusual. En las imágenes, se puede ver claramente a varios murciélagos trepando el vidrio de la ventana en un aparente intento de resguardarse de la tormenta. “Lo que le faltaba al edificio”, escribió la usuaria en el clip, tomándose la situación, terrorífica para muchos, con algo de humor. Asimismo, fue por más y acompañó la secuencia con la canción instrumental característica de Batman, agregando un toque cómico al hecho.

Pese a los intentos de los murciélagos de entrar en la propiedad para estar a salvo de la lluvia, no pudieron hacerlo por la protección que tenía la ventana para que los mosquitos no ingresen, lo que resulto fundamental para que la situación no llegará a mayores.

La reacción de los usuarios al video viral

Como era de esperarse, la situación no pasó desapercibida en la red social, por lo que hasta el momento logró conseguir más de 217 mil visualizaciones, más de ocho mil ‘Me Gusta’ y una catarata de comentarios por parte de los internautas, que quedaron realmente impactados por la secuencia digna de una película de terror.

“Por si acaso que no se te ocurra hacerlos en una sopa, la última vez termino todo mal”; “Entre la música, y los rayos de fondo... una peli de suspenso y terror”; “Cuando vivís en ciudad Gótica, es una señal, Batman se está preparando para ir a Rosario”; “Mi peor pesadilla se hizo realidad. Tapá por las dudas el agujerito de la correa de la persiana porque se meten por ahí y entran”; “Es una bendición. Comen mosquitos de a millones. Cuídenlos”; “La tormenta de fondo le da el toque”; “Qué buena producción jajaja hasta con efectos especiales y no gastaste un mango” y “Me caigo muerta y resucito para volver a caer“, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma, que dejaron en claro su sorpresa y, a la vez, su pánico si hubieran tenido que pasar por esa situación.

Por otro lado, muchos de ellos quedaron verdaderamente sorprendidos por la actitud de la influencer que filmó el video, ya que, por lo que observaron, mantuvo la calma ante la inesperada visita de los murciélagos, un comportamiento que, según los internautas, no hubiera sido la forma en la que ellos habrían accionado.