Arranca el invierno en la Argentina: qué dice el pronóstico para los próximos días

El invierno llegará oficialmente a la Argentina este domingo a las 5.24 am, momento exacto en que se producirá el solsticio que marca el inicio de la nueva estación en el hemisferio sur. Este fenómeno astronómico coincidirá con el calendario y le dará cierre a un otoño que se destacó, según los registros meteorológicos, por la ausencia de episodios de temperaturas extremas o eventos de ola polar en el estuario, manteniéndose dentro de parámetros templados pese a la habitual alternancia de mañanas con registros térmicos bajos.

En cuanto a las condiciones climáticas inmediatas, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita un período de estabilidad tras las lluvias registradas durante el jueves. Para este viernes, el pronóstico indica un cielo soleado con pasajes de baja temperatura; se espera un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento moderado del sudoeste y una mínima de 8ºC. Durante el resto de la jornada, la presencia de viento desde el sur actuará como un limitante térmico, lo que impedirá que el mercurio supere los 14ºC en una tarde fresca y mayormente despejada. La noche se presentará sin sobresaltos atmosféricos, con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 11ºC.

El sábado, día previo al Día del Padre, el panorama ofrecerá una mañana fría con una mínima de 6ºC, registro que descenderá hasta los 3ºC en zonas suburbanas. No obstante, la rotación de los vientos hacia el noroeste permitirá una rápida recuperación térmica gracias a la incidencia solar, donde alcanzará una máxima de 15ºC hacia la tarde. El cielo presentará algo de nubosidad, pero las condiciones permitirán la planificación de actividades al aire libre con estabilidad, ya que la jornada cerrará con 11ºC.

Empieza el invierno: las previsiones de los meteorólogos para los próximos días Fabián Marelli

Para el domingo, fecha del inicio oficial del invierno, se prevé un día templado sin probabilidad de precipitaciones. La mañana comenzará con el cielo mayormente nublado, vientos leves y una mínima de 7ºC. Durante la tarde, el termómetro escalará hasta los 15ºC con la presencia de sol intermitente, pese a la formación de cúmulos bajos. Hacia el cierre del día, el viento rotará hacia el oeste, lo que introducirá aire más frío con una temperatura final de 11ºC. Este cambio de viento anticipa una tendencia para la semana entrante, que se caracterizará por mañanas frías con mínimas en torno a los 6ºC y tardes frescas con máximas cercanas a los 13ºC.

Más allá del descenso térmico previsto, el reporte oficial destaca un cambio astronómico favorable: a partir de la próxima semana se iniciará la recuperación de la heliofanía teórica. Esto implica que los días comenzarán gradualmente a sumar más minutos de luz solar y las noches se irán acortando, un fenómeno que marca la transición estacional. Aunque el invierno no se presenta con una demostración de fuerza inmediata, los modelos sugieren un incremento en la frecuencia de días fríos para el resto del mes de junio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Diego Angeli