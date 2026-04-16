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Clima en Junín hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 17 de abril, la temperatura rondará entre 16 y 25; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Junín para el 17 de abril
El pronóstico del tiempo para Junín para el 17 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Junín, indica que hoy 17 de abril el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Junín se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 62 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:28 y se pone a las 18:39.

Pronóstico del tiempo en Junín para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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