Clima en Junín hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de julio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 9 de julio, la temperatura rondará entre 6 y 16; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Junín, indica que hoy 9 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Junín se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 87 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:10 y se pone a las 18:08.
Pronóstico del tiempo en Junín para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.
A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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