Hay alerta amarilla por nevadas y vientos para este jueves 9 de julio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel amarillo por nevadas y vientos para este jueves 9 de julio. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, tres provincias están alcanzadas por distintas advertencias y se espera la presencia de posibles “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por nevadas rige en la zonas cordilleranas de Mendoza y de Neuquén, y para la provincia de Río Negro. En esas áreas se esperan nevadas de variada intensidad, con valores de nieve acumulada de entre 10 y 15 centímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación.

Ante este cuadro de situación, el SMN emitió una serie de recomendaciones entre las que figuran:

Evitar actividades al aire libre.

Retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos.

Circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

Ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Las zonas que afrontarán condiciones climáticas adversas, según el SMN

Además, el organismo emitió una alerta amarilla por vientos para el oeste de San Juan y de Mendoza. En esas geografías se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 110 kilómetros por hora.

En estos distritos, el SMN recomienda evitar salir, asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantenerse alejado de árboles, postes y carteles publicitarios y extremar las precauciones al conducir.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

Para este jueves, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 17°C. El cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada. Además, se prevén vientos de hasta 22 kilómetros por hora. Para el viernes se pronostica un nuevo descenso de la temperatura, aunque apenas de un grado.

Las condiciones climáticas para este finde largo en territorio porteño

En la provincia de Buenos Aires también se espera una jornada con una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 19°C. El cielo estará parcialmente nublado hasta la tarde y mayormente nublado durante la noche.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 20°C y 2°C en Catamarca; 20°C y 3°C en Chaco; 10°C y 5°C en Chubut; 23°C y 0°C en Córdoba; 19°C y 3°C en Corrientes; 19°C y 6°C en Entre Ríos; 21°C y 1°C en Formosa; 20°C y 1°C en Jujuy; 16°C y 3°C en La Pampa; 19°C y 3°C en La Rioja; y 18°C y 3°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 19°C y 3°C en Misiones; 14°C y 9°C en Neuquén; 11°C y 7°C en Río Negro; 20°C y 0°C en Salta; 21°C y 1°C en San Juan; 20°C y 7°C en San Luis; 6°C y -2°C en Santa Cruz; 20°C y 6°C en Santa Fe; 21°C y 5°C en Santiago del Estero; 7°C y -1°C en Tierra del Fuego; y 19°C y 5°C en Tucumán.