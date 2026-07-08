Sheinbaum cruzó a Feinmann tras las críticas del periodista a los mexicanos: “Es indignante”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cruzó a Eduardo Feinmann por sus dichos contra los habitantes de dicho país. “Es indignante”, afirmó la mandataria durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional.

“Este es el aliado de la derecha mexicana y la derecha mexicana no quiere a las mexicanas y a los mexicanos, no quiere al pueblo de México”, expresó la mandataria.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein responde al periodista #argentino, Eduardo Feinmann (@edufeiok), quien dijo que detesta a los mexicanos y minimizó a la Selección. La mandataria señaló que este personaje piensa igual que la derecha mexicana.



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El conductor había confesado “detestar” a los mexicanos durante su programa en A24. “Los detesto con mi alma. El ‘ahorita’ ese se lo puede meter en el orto”, indicó, y agregó: “La envidia que los mexicanos le tienen a los argentinos, no solamente en el fútbol, en todo, en todo. Quieren ser como nosotros, y no les da el piné”.

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