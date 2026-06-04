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Clima en Merlo hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 5 de junio, la temperatura rondará entre 13 y 19; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Merlo para el 5 de junio
El pronóstico del tiempo para Merlo para el 5 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Merlo, indica que hoy 5 de junio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Merlo presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 82 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:55 y se pone a las 17:51.

Pronóstico del tiempo en Merlo para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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