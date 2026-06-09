Clima en Miramar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de junio de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Miramar, indica que hoy 10 de junio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Miramar se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 78 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:04 y se pone a las 17:38.

Pronóstico del tiempo en Miramar para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..