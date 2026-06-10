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Clima en Miramar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 11 de junio, la temperatura rondará entre 7 y 15; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Miramar para el 11 de junio
El pronóstico del tiempo para Miramar para el 11 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Miramar, indica que hoy 11 de junio el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Miramar se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 91 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:04 y se pone a las 17:38.

Pronóstico del tiempo en Miramar para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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