Clima en Miramar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de junio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 11 de junio, la temperatura rondará entre 7 y 15; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Miramar, indica que hoy 11 de junio el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Miramar se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 91 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:04 y se pone a las 17:38.
Pronóstico del tiempo en Miramar para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.
A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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