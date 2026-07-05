Clima en Moreno hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de julio de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Moreno, indica que hoy 6 de julio el cielo estará con niebla por la mañana y la temperatura rondará entre 0 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Moreno se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 100 por ciento, y la visibilidad sería mala.

El sol sale a las 08:03 y se pone a las 17:57.

Pronóstico del tiempo en Moreno para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 2 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: