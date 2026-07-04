Alertas por frío extremo, vientos, Zonda y nevadas para este sábado 4 de julio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas y amarillas por frío extremo, vientos, Zonda y nevadas para este sábado 4 de julio. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá 21 provincias afectadas y las temperaturas que se esperan en algunos distritos podrían implicar “efecto moderado a alto en la salud”.

La alerta naranja por frío extremo rige en un sector del este de la provincia de Buenos Aires y una zona del sur de Córdoba. Sobre este nivel de advertencia es que el SMN indicó el impacto que puede generar en la salud y señaló que puede afectar especialmente para las personas que formen parte de grupos de riesgo.

Frente a estas condiciones, el organismo recomienda evitar la exposición prolongada al frío, utilizar varias capas de ropa liviana en caso de salir, mantener los ambientes calefaccionados de forma segura y evitar los cambios bruscos de temperatura.

Hay alerta naranja y amarilla por frío extremo

La alerta amarilla por frío extremo alcanzará a la ciudad de Buenos Aires, el resto de la provincia de Buenos Aires, el sudeste de Chubut, La Pampa, el noroeste de Neuquén, Mendoza, San Luis, el resto de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta y el este de Jujuy.

Según el SMN, este nivel implica un “efecto leve a moderado en la salud” y prevé temperaturas que “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas”.

La alerta amarilla por vientos regirá en el oeste de Jujuy, el oeste de Salta, el oeste de Catamarca, una pequeña zona del noroeste de Tucumán, el oeste de La Rioja, el oeste de San Juan y el noroeste de Mendoza. El organismo indicó que el área de alta cordillera será afectada por vientos del noroeste con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora en los niveles más altos, situación que puede provocar reducción de la visibilidad.

Frente a esta situación, el SMN recomienda evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de árboles, postes, carteles o marquesinas y extremar las precauciones al conducir.

La alerta amarilla por viento Zonda afectará al norte de Mendoza, el centro de San Juan, el centro de Catamarca, una pequeña zona del noroeste de Tucumán, un sector del centro de Salta y parte de Jujuy. Según el organismo, el fenómeno podrá presentarse con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora, lo que puede generar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

El mapa de alertas del SMN para este sábado

La alerta amarilla por nevadas alcanzará el oeste de Mendoza. El SMN informó que el área será afectada por caídas de variada intensidad, con acumulados previstos de entre 5 y 15 centímetros de nieve, que podrán ser superados de manera puntual.

Frente a estas condiciones, el organismo recomienda evitar desplazamientos innecesarios y, en caso de circular, hacerlo únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve. También aconseja contar con un kit de emergencia y mantenerse informado sobre la evolución del pronóstico.

El tiempo en el AMBA

Para este sábado, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre los 0°C y los 11°C. Durante la mañana el cielo estará ligeramente nublado y al mediodía se prevé la presencia de neblina. Por la tarde el cielo estará parcialmente nublado y por la noche mayormente nublado, con vientos de hasta 22 kilómetros por hora.

El pronóstico del SMN para los próximos días en la Ciudad

Para el domingo se esperan lluvias aisladas durante la tarde y la noche, con probabilidades de precipitación de hasta el 70%.

En la provincia de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de -3°C y una máxima de 11°C. Durante la mañana y el mediodía habrá neblina, mientras que por la tarde el cielo estará parcialmente nublado y por la noche mayormente nublado. Para el domingo también se prevé neblina durante el mediodía y lluvias durante la tarde y la noche.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 12°C y 4°C en Catamarca; 15°C y 2°C en Chaco; 8°C y 2°C en Chubut; 10°C y -2°C en Córdoba; 15°C y 2°C en Corrientes; 13°C y 1°C en Entre Ríos; 16°C y 4°C en Formosa; 10°C y 2°C en Jujuy; 9°C y -3°C en La Pampa; 10°C y 0°C en La Rioja; y 7°C y -1°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 15°C y 4°C en Misiones; 7°C y 2°C en Neuquén; 7°C y 0°C en Río Negro; 10°C y 0°C en Salta; 9°C y -3°C en San Juan; 10°C y -1°C en San Luis; 4°C y 0°C en Santa Cruz; 13°C y 0°C en Santa Fe; 15°C y 1°C en Santiago del Estero; 4°C y -2°C en Tierra del Fuego; y 12°C y 4°C en Tucumán.