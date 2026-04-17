Clima en Morón hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de abril de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 18 de abril, la temperatura rondará entre 21 y 29; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Morón, indica que hoy 18 de abril el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Morón presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 66 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:39 y se pone a las 19:01.
Pronóstico del tiempo en Morón para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.
A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
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