Avanza un frente frío que provocará tormentas severas y riesgo de fenómenos extremos que amenazan el fin de semana

El panorama meteorológico de este viernes presentará condiciones inestables en amplias regiones de Estados Unidos. La interacción entre un frente frío en avance y masas de aire cálido y húmedo generarán un escenario propicio para tormentas intensas, con potencial de causar daños en distintas zonas.

Tormentas severas y riesgo de fenómenos extremos en EE.UU.

Las condiciones atmosféricas favorecen la formación de tormentas eléctricas organizadas en el Medio Oeste y las llanuras centrales. En estas regiones, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), se prevé para el viernes y sábado la aparición de tornados, algunos con intensidad considerable, impulsados por la cizalladura del viento en distintos niveles de la atmósfera.

Se pronostican tormentas eléctricas severas, tornados y granizo de gran tamaño en el Medio Oeste y las llanuras centrales, junto con un riesgo significativo de inundaciones repentinas debido a lluvias intensas NWS

A esto se suma la probabilidad de caída de granizo de gran tamaño, con mayor incidencia en sectores de las llanuras del centro y sur. Durante la noche del viernes, el sistema tenderá a intensificarse y aumentará la posibilidad de ráfagas dañinas.

En simultáneo, la acumulación de humedad en la atmósfera incrementará la probabilidad de lluvias intensas en cortos períodos, lo que eleva el riesgo de anegamientos repentinos.

Inundaciones repentinas y zonas más afectadas

Las precipitaciones podrían alcanzar ritmos de entre 25 y 50 milímetros por hora, lo que representa un escenario favorable para inundaciones repentinas. Este riesgo se extiende desde la región de los Grandes Lagos hasta sectores del sur de las llanuras.

Los estados con mayor vulnerabilidad incluyen Missouri, Kansas, Arkansas y Oklahoma, donde las condiciones del suelo ya presentan saturación, lo que limita la absorción de nuevas lluvias.

Para el sábado 18 de abril, el peligro disminuirá de forma gradual a medida que el frente frío avance hacia el este, aunque persistirán focos aislados en el sureste de Texas y el valle inferior del Mississippi.

La combinación de humedad abundante y fuertes tormentas generará tasas de lluvia de 25 y 50 milímetros por hora LM Otero - AP

Cómo afectarán las tormentas al noreste y sureste el domingo

Para el domingo 19 de abril, se espera que las condiciones meteorológicas en el noreste y el sureste de EE.UU. se vean afectadas por:

Lluvias y tormentas : las probabilidades de chubascos y tormentas eléctricas se desplazarán hacia el noreste y el Atlántico Medio y se extenderán hacia el suroeste hasta alcanzar la Costa del Golfo.

: las probabilidades de se desplazarán hacia el noreste y el Atlántico Medio y se extenderán hacia el suroeste hasta alcanzar la Costa del Golfo. Caída de temperaturas : el frente frío que avanzó desde el centro de EE.UU. llegará a estas regiones y pondrá fin al calor inusual. Las temperaturas máximas en el Atlántico Medio y el sureste caerán a niveles más fríos y generalmente por debajo del promedio el domingo.

: el frente frío que avanzó desde el centro de EE.UU. llegará a estas regiones y pondrá fin al calor inusual. Las temperaturas máximas en el Atlántico Medio y el sureste caerán a niveles el domingo. Rango térmico: se prevé que las temperaturas desciendan a rangos similares a los registrados el día anterior en el Medio Oeste y se sitúen probablemente en los 40°F y 50°F (4°C y 10°C) hacia el norte y en los 60°F y 70°F (15,5°C y 21°C) hacia el sur.

El último día del fin de semana marcará la transición hacia un ambiente mucho más fresco y húmedo para el tercio este de EE.UU. a medida que el sistema frontal complete su avance hacia el Atlántico.

El avance de un frente frío pondrá fin al calor extremo en el este, provocando un descenso marcado de las temperaturas hacia el fin de semana NWS

Contrastes climáticos: nieve, incendios y calor

El pronóstico para el viernes 17 de abril se destaca por contrastes climáticos extremos a lo largo de EE.UU., donde conviven simultáneamente el calor inusual, el riesgo de incendios y nieve de finales de temporada.

Estos contrastes se manifiestan de la siguiente manera:

Calor intenso : gran parte del centro y este experimentará temperaturas “muy por encima del promedio” bajo la influencia de una prominente cresta de alta presión. En el Medio Oeste se esperan máximas de entre 70°F y 80°F (21° y 26,6°C) , mientras que en las Llanuras del sur el termómetro subirá hasta los 90°F (32°C) .

: gran parte del centro y este experimentará temperaturas bajo la influencia de una prominente cresta de alta presión. En el Medio Oeste se esperan máximas de entre , mientras que en las Llanuras del sur el termómetro subirá hasta los . Riesgo crítico de incendios : al oeste de la línea seca, específicamente en las Llanuras Altas del sur, existe un riesgo crítico de incendios (nivel dos de tres). Esta amenaza es provocada por la combinación de vientos fuertes y racheado junto con una humedad extremadamente baja en la región.

: al oeste de la línea seca, específicamente en las Llanuras Altas del sur, existe un riesgo crítico de incendios (nivel dos de tres). Esta amenaza es provocada por la combinación de vientos fuertes y racheado junto con una humedad extremadamente baja en la región. Nieve y mezcla invernal: en contraste con el calor del este, se pronostica clima invernal de finales de temporada para el norte y el oeste. Se espera una mezcla invernal en el Alto Medio Oeste y los Grandes Lagos, así como nieve acumulada de ligera a moderada en las Rocosas del norte y centro y partes de las Llanuras Altas.

Este escenario de contrastes radicales es impulsado por un sistema de niveles altos que desplaza un frente frío hacia el este, el cual eventualmente pondrá fin a las condiciones calurosas al avanzar el fin de semana.